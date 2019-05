I OSLO: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avbildet i hovedstaden torsdag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Slik var kommunikasjonen med kirken før sjaman-stans i Stavanger

I forkant av prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts arrangement i St. Petri-kirken presiserte kirken at innholdet skulle være en samtale, og ikke en praktisering av sjamanisme.

Nå nettopp







VG har fått tilgang til korrespondansen mellom St. Petri-kirken i Stavanger og prinsesse Märtha Louises manager Carina Scheele Carlsen. Flere steder i dialogen er kirken svært tydelig på hva som er kriteriene for arrangementet.

Daglig leder Kamilla Eikeland Bergstrøm i St. Petri-kirken understreker blant annet at arrangement til prinsessen og den selvutnevnte sjamanen ikke er en forestilling.

– NEI: Biskop Anne Lise Ådnøy påla menighetsrådet i Stavanger domkirke og St. Petri å oppheve vedtaket om å la prinsessen og sjamanen leie kirken 20. mai. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Onsdag ble det kjent at all kritikken mot parets turne har ført til at paret måtte flytte foredraget de skulle holde i kirken i Stavanger. Det var et pålegg fra biskop Anne Lise Ådnøy som førte til at vedtaket om å leie ut St. Petri kirke til arrangementet ble opphevet. VG har fått innsyn i pålegget fra biskopen.

TV 2 spurte biskopen onsdag hva som var bakgrunnen for at biskopen stanset arrangementet.

– Det er vanskelig å gå i detalj, men det handler om at vi som kirke ønsker å peke på Jesus, sa biskopen til kanalen.

Til VG utdyper biskopen følgende:

– Det dreier seg blant annet om hans behandling av syke mennesker, som samsvarer dårlig med Kirkens syn på omsorg.

Biskopen sa blant annet til NRK at hun er kritisk til sjamanens helbredelsespraksis, og hvordan pasienten selv får ansvar for å komme ut av sin sykdomssituasjon.

– Det er problematisk at det kreves så mye av pasienten. Uansett utfall så er det pasienten som sitter igjen med svarteper.

Helse var et tema da sjamanen torsdag ble intervjuet på God morgen Norge på TV 2. Da svarte han blant annet dette på påstanden om at han angivelig har sagt at han kan kurere blodkreft.

– Å anerkjenne forskning evolusjon, teknologi og alt vi har skapt på planeten. Sjamaner tror sterkt på det. Det vi holder på med er å hjelpe til å legge til rette for selvbevissthet og folks åndelige forståelse.

På spørsmål om han kan kurere blodkreft, svarte Verrett:

– Absolutt ikke. Nei.

I en e-post til daglig leder Kamilla Eikeland Bergstrøm i St. Petri-kirken den 18. mars, skriver prinsessens manager at forestillingen skal skje i en form for samtale mellom prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek.

«Shaman Durek (verdensberømt 3.-generasjons sjaman) og prinsesse Märtha Louise vil snakke om livet, hvordan du kan øke bevisstheten og lede deg selv tilbake til det som er ditt sanne jeg. Dette i en intervjuform hvor prinsessen er den som intervjuer Shaman Durek. Det vil være et kjærlighetsbudskap som er det essensielle», skriver Scheele Carlsen.

Manageren legger ved en engelsk beskrivelse av hva prinsessen og Shaman Durek vil fremheve i arrangementet.

«Bli med oss i det dype kurset, som er laget av prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek, som tar dere med på en selvoppdagelse i visdommer, for å avdekke og aktivere ditt guddommelige selv og hvordan du kan bruke gaven din til å forandre verden. I denne workshopen vil Shaman Durek og spirituell lærer prinsesse Märtha Louise snakke om livet, hvordan øke bevisstheten din og guide deg tilbake til det sanneste ved deg. Gjennom dyp og avdekkende meditasjon, intimt sjamanistisk arbeid, og en samtale på veien mot å bruke disse verktøyene til å utvide bevisstheten din, vil vi ta en magisk tur for å avdekke det perfekte under alt vi tror er sant.»

SMILENDE: Prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett var gjester i «God morgen Norge» på TV2 torsdag. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

To dager senere, den 20. mars, skriver Bergstrøm i sitt svar at kirken stiller som krav at dialogprest Silje Trym Mathiassen innleder kvelden, og «setter temakvelden inn i en religions dialogisk sammenheng og som dermed rettferdiggjør at dette foregår i en kirke og ikke på et kulturhus».

Bergstrøm presiserer også i e-posten at dette skal være en temakveld, og ikke en forestilling, slik prinsessens manager kalte arrangementet i e-posten sin. «Det skal være et samtale om temaet, ikke en praktisering av sjamanisme og Nyåndelighet», skriver Bergstrøm.

At arrangementet skulle holdes i kirken ble klaget inn i to omganger til menighetsrådet, 5. april og deretter 24. april.

les også Kjendisene gratulerer prinsesse Märtha Louise og sjamankjæresten

– Menighetsrådet har fått et pålegg fra biskopen og stiller seg lojalt til den avgjørelsen, uttalte daglig leder Kamilla Bergstrøm i Stavanger Domkirke til VG da det ble besluttet å ikke la arrangementet finne sted i kirken.

Kort tid etter at det ble kjent stilte Durek Verrett til intervju hos TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg ville veldig gjerne være der og snakke med biskopen og menneskene der – og snakke om religion, sa han.

Prinsessens manager Scheele Carlsen opplyste onsdag at arrangementet blir flyttet til Clarion Hotel i Stavanger i stedet, og at det er kirken som tar ansvar for dette.

VG får opplyst at ansatte ved kirken skal bidra med å løse det praktiske rundt foredraget. Biskopen er ikke kjent med dette.

– Men når jeg sier at det ikke skal skje i et kirkerom, legger ikke det andre føringer enn at det rommet er stengt, sier Anne Lise Ådnøy.

Prinsesse Märtha Louise og Shaman Dureks foredragsturné om selvrealisering starter i København i Danmark søndag, deretter bærer det videre til Stavanger, Tromsø og Fredrikstad neste uke.

Publisert: 17.05.19 kl. 07:33