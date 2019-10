JOVVIAL TYPE: Truls Svendsen i «Fra Æ til Å». Foto: Plan B

Showanmeldelse «Truls Svendsen – fra Æ til Å»: Mye å ta i, mye å være gla’ i

Litt sang, litt dans, litt nakenhet.

HUMORSHOW

«Truls Svendsen – fra Æ til Å»

Latter, Oslo

Publikum: 500 (fullt)

Med: Truls Svendsen, Daniel Dystebakken

Instruktør: Teodor Janson

Manus: Truls Svendsen og Teodor Janson

Truls Svendsen snublet på et bananskall inn i norsk showbiz fordi han ble kjent med Harald Rønneberg, som igjen snublet på et bananskall inn i norsk showbiz fordi han ble kjent med Thomas Numme.

Jeg sier ikke dette for å surmule eller noe, utelukkende for å minne om at Norge er et lite land. Og fordi Truls Svendsen selv gjør et poeng av det selv: Små marginer, en opprakt hånd når noen spør om du vil være med på noe, kan gjøre stor forskjell her oppe.

Når Svendsen nå har laget sitt første énmanns-sceneshow, kunne det hatt undertittelen «mine 15 år på TV 2» eller noe i den duren. Det er nemlig i TV-karrieren «Fra Æ til Å» i hovedsak handler om.

Før den tid ble Truls Svendsen født i Tromsø i 1972, åtte kilo tung. Han spiste hvalbiff med thousand island-dressing og drakk brus i oppveksten, og bodde i et hjem der foreldrene var utpreget sosialt anlagte. Selv var han en sånn type som alltid ble venn med de fine damene. Aargh.

«HE GOT MOVES»: Truls Svendsen i «Fra Æ til Å» Foto: Plan B

Han mistet moren allerede i 1994, og dro til Oslo i den samme tiden. Jobbet først som stemme i Braathens S.A.F..Es høyttalere på Fornebu, før kom inn på eiendomsmeglerlinjen på BI (der han traff Rønneberg).

Etter den selvbiografiske redegjørelsen, er det over på moroa. Du visste vel at Cecilie Skog fikk med seg Svendsen på ski over Grønland? At han har laget en masse mat med Eivind Hellstrøm? Og at han en gang drakk en en haug vodka martinis på en James Bond-premiere i Oslo?

Sistnevte episode ble Svendsens definitive gjennombrudd. Forside i VG og det hele. Episoden vies stor oppmerksomhet i «Fra Æ til Å», og hvorfor ikke: Det er ikke alle forunt å leve godt på gammal fyll. På dette feltet må Svendsen sies å være et forbilde for oss alle.

SLIK SKAPES EN HUMORLENGENDE: En noe bedugget Truls Svendsen på den famøse James Bond-premieren i Oslo i 2008. Foto: Robert S. Eik / James Bond VIP premiere

Komikeren minner oss også på at han har vært med i «Skal vi danse». «Fra Æ til Å» er et svært fysisk show, der Svendsen får understreket at jo, han kan bevege seg, i alle fall bedre enn de aller fleste av oss. En sekvens der «Salsa-Truls» innlemmer oss i sine sensuelle hemmeligheter, er kostelig.

Selv etter at den kronologiske biografien hans er gjennomgått, fortsetter han å danse. Først i et sammendrag av filmen «Flashdance» fra 1983. Det er alltid en spesiell glede å se voksne, heterofile menn tilkjennegi sin kjærlighet til musikals. Men sketsjen blir for lang, kommer brått på og er relativt poengløs utover «stor mann danser erotisk»-vittighetene.

GIR PUBLIKUM DET DE KOM FOR: Truls Svendsen, nesten naken i «Fra Æ til Å». Foto: Plan B

Deretter gir han oss sågar et strippenummer, der han kaster de fleste klærne, mens han forsøksvis grasiøst og «ballettaktig» klamrer seg til en stang. Gudene skal vite at han byr på selv selv. Men på dette tidspunktet vil nok enkelte tenke at Truls Svendsen har danset tilstrekkelig allerede.

Fyren er drit sjarmerende hele veien, og beviser nok en gang at nordlendinger kommer unna med grov bannskap på en vis som vi andre bare kan drømme om.

«Fra Æ til Å» er litt som Truls Svendsen selv – noe kunne sikkert vært trimmet bort. Men han kommer ikke til å kjede deg. Mye å ta i, mye å være gla’ i.

Publisert: 16.10.19 kl. 22:48







