Anniken Jørgensen er sammen igjen med eksen

Den profilerte bloggeren bekrefter forholdet til VG.

Influenseren Anniken Englund Jørgensen (23) har ofte snakket åpent om både forhold og kjærlighetssorg. Det har hun blant annet gjort i TV 2-programmet «Bloggerne», der seerne har fått innblikk i forholdet til ekskjæresten Anders Gran (27), som det ble slutt med for tredje gang i 2017.

Under lanseringen av «Bloggerne» i fjor sommer uttalte hun til VG at hun alltid har sett på seg selv som en person som burde vært singel hele livet.

–Jeg har det kjempebra, jeg har tid til meg selv. Jeg trenger ikke å ha ansvar for noen andre sin lykke eller velbehag, og det er deilig, sa hun den gang.

Nå er hun imidlertid ikke lenger alene. Tirsdag la hun ut et bilde på sin egen Instagram av to hender som holder fast i hverandre - nemlig sin egen og Anders Gran sin karismatiske hånd, som er full av tatoveringer.

På spørsmål fra VG om hun igjen er sammen med eks-kjæresten, bekrefter Jørgensen, også kjent som Annijor, at hun er det.

– Det stemmer, skriver 23-åringen, som ikke vil utdype hvordan det går med paret eller hvordan de fant tilbake til hverandre.

Under Vixen Awards tidligere denne måneden fortalte Jørgensen til Se og Hør at hun fortsatt holder kontakten med Gran og at «de ønsker å få det til». På samme tid sa hun at «det kan utvikle seg til noe mer».

Heller ikke Gran utelukket overfor Se og Hør at de på ett eller annet tidspunkt kunne bli sammen igjen.

– Vi har forskjellig tilnærming til visse ting, som kan gjøre det litt problematisk for oss å leve sammen - selv om vi begge ønsker å få det til, sa han til nettstedet da.

