Ingen siktet for Prince-dødsfallet

Legen som anklages for å utskrevet opioider til artisten Prince i en annen persons navn, har inngått forlik med myndighetene. Torsdag kveld ble det også klart at ingen blir siktet i saken.

Prince døde i sitt hjem utenfor Minneapolis i Minnesota 21. april 2016 av en overdose av det svært sterke smertestillende opioidet Fentanyl.

Forliket mellom legen og føderale myndigheter ble kjent torsdag, og betyr at legen har gått med på å betale cirka 250.000 kroner. Samtidig forberedte påtalemyndigheten i Minnesota seg på å kunngjøre om noen skulle siktes etter den to år lange etterforskningen av superstjernens død.

Flere av medisinene politiet siden har funnet hos Prince, var utskrevet til en av artistens venner. En uke før Prince døde, skrev legen ut en resept på det syntetiske opiatet oksykodon i vennens navn, ifølge etterforskerne. Resepten skal ha vært ment for Prince.

– I huset til Prince fant politiet masse pillebokser. Et signifikant nummer av pillene som ble funnet var ikke i originalbeholdere fra apotek, sa aktor Mark Metz i en BBC-sendt pressekonferanse som fant sted 18.30 norsk tid.

– Flere piller hadde han ikke resept for. Ingenting i bevisene tyder på at Prince visste at han inntok Fentanyl. Med all sannsynlighet visste heller ikke Prince at han tok piller han kunne dø av.

Aktor kunne til slutt slå fast at politiet ikke har beviser nok til å kunne sikte noen i saken.

– Det er ingen bevis for at pillen eller pillene som gjorde at Prince døde var utskrevet av en lege. Det er heller ingen bevis for at noen bevisst ønsket å ta livet av Prince, sa aktor under den live-overførte pressekonferansen torsdag.

Det betyr ikke at ingen har gjort noe galt, mente han.

– Det er ingen tvil om at handlingene til folkene rundt Prince vil bli kritisert, stilt spørsmål ved og dømt i dagene og ukene fremover, men det er ikke min rolle. Vi kan ikke sikte noen uten nok bevis.

– Vi har ingen bevis for at en spesifikk person ga fentanyl til Prince. Vi er imidlertid fornøyde med forliket med legen, og for at han blir holdt ansvarlig for sine handlinger, sa aktor Mark Metz, som avslutningsvis tok seg tid til å rette en hilsen til dem rundt den avdøde superstjernen.

– Vi ønsker å uttrykke våre oppriktige kondolanser til familie, venner og fans, uttalte han.

Påtalemyndigheten har i utgangspunktet ment at legen brøt føderal lov, og det er i forbindelse med dette sivile søksmålet at legen inngå det sivile forliket. I dokumentene som ble offentliggjort torsdag, understrekes det imidlertid at forliket verken betyr at legen erkjenner de faktiske forhold eller noe ansvar i saken.

Rettsmedisinere har tidligere slått fast at Prince tok overdosen ved et uhell.

