Stockholms nattklubber hedret Avicii med ett minutts stillhet

Publisert: 21.04.18 03:17

STOCKHOLM (VG) Fredag døde den svenske superstjernen Tim Bergling brått. DJ-samfunnet i Sveriges hovedstad samlet seg for å markere bortgangen på en rekke nattklubber.

Kim Bauer er initiativtaker for minuttet med stillhet som ble arrangert på et titalls nattklubber i Stockholm natt til lørdag. Han oppfordret sine DJ-kolleger til å skru av musikken for å hylle Avicii , og sette pause for stockholmernes danseføtter.

– Vi kommer til å få hele Stockholm til å slutte å danse for å hedre det fantastiske han har bidratt til, forklarer han.

Han forklarer at det var et stort sjokk for DJ-samfunnet og at nyheten ble tungt mottatt.

I over ti nattklubber i hovedstaden var det kun stillhet som kunne høres da klokken slo tolv. Flere nattklubber fulgte etter utover kvelden, blant annet en av Stockholms mest populære - Berns. En nattklubb Avicii selv har spilt for, ifølge Bauer.

Bak DJ-en lyste skjermen opp med «RIP Avicii». Stillheten ble kun avbrutt av noen «hysj» og føtter som skiftet posisjon.

«Ooh, sometimes I get a good feeling» avbryter den øredøvende stillheten, og tiden, som har gitt inntrykk av å ha stoppet, fortsetter til lyden av glass som skåler, som så vidt høres over en av Aviciis største hiter «Levels».

– Det var fantastisk. Man kjenner virkelig følelsene i rommet, sier DJ Kim Bauer til VG etter markeringen.

Han markerte selv dødsfallet tidligere på kvelden på et utested han selv var DJ på.

– Når droppet kommer, som vi kaller det, så velter hele stedet, og man kjenner at dette kommer til å leve for alltid, forteller han.

Bauer forteller at han selv har møtt Avicii, og omtaler ham som en ydmyk person med beina godt plantet på jorden. DJen spiller ofte Avicii når han opptrer på utesteder, og sier at flere av låtene hans har blitt etterspurt på brylluper han har spilt i.

Tim Bergling, som er Aviciis ekte navn, ble funnet død fredag i det arabiske landet Oman. Det har etterlatt et helt musikksamfunn i sorg, og mange sørger etter at nyheten kom om den verdenskjente DJen og musikkprodusentens død. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

