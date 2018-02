Petter «Katastrofe» med sleivspark til NRK P3 og Spellemann

Petter Bjørklund Kristiansen (29) slapp søndag låt og musikkvideo med navn «Spellemann». – Det er mye i debatten jeg kan si meg enig i.

Siden før jul har det vært debatt rundt P3-makten, inhabilitet og spillelister, blant annet i Dagbladet og musikkmagasinet Gaffa.

I VG har det vært fokus på bindingen mellom programleder Christine Dancke og driver av PR- og managementbyrået Little Big Sister.

Artisten Petter «Katastrofe» Kristiansen har fulgt debatten, men for ham var det ikke noe alternativ å sette seg ned å skrive kronikk. Da var alternativet musikken.

– Det er gjort med humor og et glimt i øyet. Det er mye i sakene om kartellet og opplegget der som vi i gjengen diskuterer oss i mellom. De kødder ofte med oss, og da kommer vi med et sleivspark tilbake, sier han til VG.

Kristiansen forteller at han verken har vært invitert til P3 Gull eller Spellemann, til tross for at låtene hans har millioner av avspillinger og VG-listaplasseringer (blant annet 1. plass med «Sangen Du Hater»).

– For min del er det mye viktigere å selge ut et grendehus i Finnmark enn å kunne løfte en pris over hodet på Spellemann. Men jeg synes det er litt rart, hvorfor en gjeng er invitert og en annen ikke, sier han.

I musikkvideoen ser man en platespiller med P3-logoen, som ruller over en drøss med norske sedler.

– Lillesøster tjener millioner på P3-rotasjoner, synger fredrikstadmannen.

– Hvem er det som er lillesøster?

– Nei, det vil jeg ikke svare på. Det tenker jeg at folk klarer å tenke seg til selv. «Lillesøster tjener millioner», jeg tror det sier seg selv, sier han lurt.

Kristiansen håper debatten fortsetter fordi han mener det er et viktig tema. Han har også forståelse for at flere vegrer seg for å uttale seg kritisk mot P3 .

– Jeg tror det er mye sannhet i den saken. Hvis man uttaler seg negativt så er man ikke inne i varmen. Men, dette er gjort med et stort smil om munnen fra min side og jeg tviler på at det kommer som noe fryktelig sjokk på noen av de at jeg både mener og sier som jeg gjør. Det har jeg og flere rundt meg vært ganske klare i talen på, i flere år. De har sitt og jeg har mitt på bygda, det er noe vi alle er klar over.

– Jeg tror de kommer til å ta det med et smil, sier han videre.

– Befinner du deg innenfor ring 3 idag?

– Nei, jeg har trukket meg langt unna, jeg er hjemme i Fredrikstad. Men jeg har flyttet til Oslo, så jeg skal trekke meg tilbake i morgen, sier han og ler.

Styreleder i Spellemann, Marte Thorsby, har ikke vært tilgjengelig for kommentar søndag dagtid på grunn av generalprøve til Spellemannprisen. Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med musikksjef Mats Borch Bugge, redaksjonsleder Trine Sollie eller redaktør Camilla Bjørn i P3.