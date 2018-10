FALSK IDENTITET: Bryan Asrary utga seg for å være den canadiske popstjernen Justin Bieber (høyre), for å presse unge jenter til å sende nakenbilder. Foto: Los Angeles County Sherriff’s Department/AFP

Falsk «Justin Bieber» lurte niåring til å sende nakenbilder: Dømt til fengsel

Mannen, som latet som om han var Justin Bieber, skal ha bedt jenter helt ned i niårsalderen om å sende nakenbilder.

Publisert: 06.10.18 10:18

Det var i desember 2016 at Bryan Asrary ble arrestert etter å ha utgitt seg for å være den canadiske popstjernen, og overbevise unge jenter om å sende bilder.

Fredag ble 25-åringen fra Massachusetts dømt til 44 måneder i statlig fengsel, melder TMZ .

Presset niåring til å sende nakenbilder

Ifølge politiet i Los Angeles brukte han en chatteapp for å få en ni år gammel jente fra California til å sende ham nakenbilder i 2014, skrev Daily Mail da.

Han skal ifølge avisen ha funnet jenta via Justin Biebers Instagram-konto. Han lot som om han kjente Bieber, og sa at han kunne arrangere et tekstmøte mellom jenta og popstjernen gjennom appen Kik.

Jenta takket ja, og begynte å utveksle meldinger med det hun trodde var Bieber. Etter hvert skal han angivelig ha krevd å få nakenbilder og videoer av niåringen, og truet med å skade henne dersom hun ikke gjorde som han sa.

Etter å ha sendt bildene slettet jenta meldingene mellom dem, og holdt hendelsen hemmelig.

Slo til igjen mot samme offer

To år senere, i slutten av 2016, tok Asrary igjen kontakt med jenta. Han ville ha flere nakenbilder, og skal ha truet med å publisere de gamle bildene dersom hun ikke hørte etter.

Jenta, som da hadde fylt elleve år, fortalte alt til moren sin, som varslet myndighetene.

18. desember samme år ble Asrary arrestert, etter et samarbeid mellom politiet i Los Angeles og Massachusetts. Under etterforskningen ble det funnet barneporno på både telefonen og datamaskinen hans, og Asrary innrømte å ha begått lovbrudd.

– Han innrømmet ikke bare å ha utpresset offeret for seksuelle bilder og videoer, men også å ha begått lignende handlinger mot andre unge jenter i landet, skriver politiet i rapporten, gjengitt av Daily Mail.

Flere Bieber-bedragere

Asrary er ikke den første som har utgitt seg for å være det populære tenåringsidolet.

I mars i fjor ble en 42-åring som lot som om han var Bieber siktet for over 900 tilfeller av overgrep mot barn etter å ha lurt mindreårige til å sende ham bilder.

Siktelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og spre ulovlig materiale.