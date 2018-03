GLAD MOR: Reality-stjernen Kylie Jenner har blitt mamma, og viser nå fram barnets ansikt til glede for fansen. Foto: Reuters/Snapchat

Kylie Jenner viser fram datteren for første gang

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 04.03.18 07:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-04T06:10:01Z

Kylie Jenners nyfødte datter Stormi Webster har nettopp vært med på sin aller første offentlige selfie.

Etter måneder med spekulasjoner bekreftet endelig realitystjernen Kylie Jenner (20) i starten av februar at hun har vært gravid og at hun 1. februar fødte en liten jente.

– Å være gravid har vært den vakreste, sterkeste og mest skjellsettende opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv, og jeg kommer faktisk til å savne det, skrev hun den gang på Instagram.

Nå har det gått over én måned siden lille Stormi Webster kom til verden. Og lørdag delte Kylie for aller første gang bilder av babyen for sine fans på sin Istagram og Snapchat. På bildet har hun brukt en av Snapchats berømte «filtre», og nederst skriver hun «Min vakre jente».

Akkurat som med «den hemmelige» graviditeten, har Jenner vært tilbakeholden med å eksponere babyen i offentligheten. Både hun og kjæresten Travis Scott (25) har delt glimt av Stormi Webster, men det var først på torsdag at Jenner delte den første helfigurbildet av henne. Ansiktet var imidlertid dekket til.

Tidligere har de bare vist fram den nyfødtes hender og føtter.

En ikke-navngitt kilde nettstedet People referer til mener å vite at «Kylie er svært beskyttende overfor barnet og at hun er sparsom med å introdusere henne til verden på utsiden og nye mennesker».

Det var i september at ryktene begynte å svirre for fullt om at realitystjernen var gravid. Caitlyn Jenner bekreftet via sin talsperson i samme periode at hun skulle bli bestemor.

Kylies storesøster Kim Kardashian West fikk sitt tredje barn 16. januar . Kim og ektemannen Kanye West fikk sitt barn via surrogatmor.

Også søsteren Khloe Kardashian skal bli mamma.