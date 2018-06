BEKLAGET: Thomas Markle forteller at både datteren og prins Harry var lei seg for at han ikke kunne komme i bryllupet, men at det viktigste var at han ble bra igjen. Foto: Rachpoot/MEGA / MEGA

Meghans far: - Det var vondt og jeg var sjalu på prins Charles

Publisert: 18.06.18 09:31 Oppdatert: 18.06.18 09:57

RAMPELYS 2018-06-18T07:31:54Z

– Meghan begynte å gråte. Det var vondt og jeg skulle så gjerne ha vært der.

I et eksklusivt intervju med frokost-TV programmet «Good Morning Britain» forteller hertuginne Meghans far, Thomas Markle (73), for første gang om hvordan han opplevde å ikke kunne være til stede da datteren hans giftet seg med prins Harry . Han fikk som kjent et hjerteinfarkt kort tid før bryllupet.

– De var begge svært skuffet da jeg ringte og fortalte det. Jeg hørte at Meghan begynte å gråte. Men de trøstet meg og sa at det viktigste er at jeg blir bra igjen og at jeg måtte ta vare på meg selv, sier Thomas Markle i intervjuet.

Det er en beveget og til tider gråtkvalt far som forteller om oppløpet til bryllupet, de arrangerte paparazzi-bildene, hjerteoperasjonen og første gang datteren ringte ham for å fortelle om sin nye kjæreste.

– Først ringte hun og fortalte at hun hadde fått seg en ny kjæreste. Det var da hyggelig sa jeg. Så fikk jeg høre at han var engelsk – og deretter fortalte hun at han var prins – og at det var Harry. Men vi måtte være forsiktige og bare kalle ham for «H», sa hun,

Etter hvert fikk pappa Thomas vite at det var bryllups-planer på gang.

– Meghan ringte meg og fortalte det. Deretter fikk jeg prins Harry på telefonen og han ba om «min datters hånd». Du er virkelig en gentleman, svarte jeg han.

I TV-intervjuet forteller Meghans far om hvor lei seg han var for skandalen rundt paparazzi-bildene som ble kjent kort tid før bryllupet. Ifølge TMZ skulle han ha samarbeidet med paparazzifotografer som skulle ta nye bilder av ham etter at det har vært publisert mange hvor han ser rufsete ut.

– Jeg ba om unnskyldning, jeg beklaget det som hadde skjedd. Det fikk meg også til å fremstå i et svært dårlig lys, som svært negativ og jeg tenkte at å føre henne til alteret ville gi meg en mulighet til å rette opp dette inntrykket. Jeg er bare så lei meg for at jeg ikke kunne være der. sier Thomas Markle.

Men legene mente at belastningen ville bli for stor, at han rett og slett ikke var i stand til å reise.

– Jeg skal gjerne innrømme at jeg var sjalu på prins Charles. Men når jeg ikke kunne, var han den beste erstatningen Meghan kunne fått.