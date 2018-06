KIMS LEK: Besøket hos Donald Trump ga mersmak. Nå skal Kim Kardashian West bruke makten sin til å hjelpe flere kvinner i amerikanske fengsler. Foto: Reuters

Kardashian om å stille som presidentkandidat: En skal aldri si aldri

Publisert: 16.06.18 04:25

RAMPELYS 2018-06-16T02:25:31Z

Realitystjernen (37) avviser ikke at det fruktbare møtet med USAs president har gitt henne mersmak for politikken.

Donald Trump benådet som kjent narkodømte Alice Johnson (62) forrige uke etter at Kim Kardashian West hadde kjempet saken hennes helt opp til Det ovale kontor.

Natt til lørdag norsk tid var hun gjest i programmet «The Van Jones Show» på CNN. Der fortalte superkjendisen om perioden fra hun engasjerte seg i saken til Johnson helt til hun møtte oldemoren i frihet denne uken.

Kardashian West fortalte blant annet om hvordan hun hadde brukt sin plattform (hun har over 250 millioner følgere i sosiale medier red.anm.) til å fortelle om en sak, som igjen har fått frem flere historier og satt et tema på dagsorden.

Programleder Jones spurte henne deretter direkte om hun noen gang kommer til å stille til presidentvalg i USA:

– Det er ikke noe jeg tenker på en gang, svarte hun først.

– Trump er president, det kan skje, fortsatte programlederen.

Hvorpå hun svarte:

– Jeg vet, det er derfor Kanye elsker ham, ideen om at alt kan skje.

Ektemannen, musikkikon Kanye West, har aldri lagt skjul på at han liker Donald Trump , og har selv sagt han kun tenkt seg å flytte inn i Det hvite hus.

– Så, er det noe som kan skje? ville Jones vite.

– Jeg tenker at en aldri skal si aldri, svarte hun, men understreket at det ikke betydde at hun nå stiller til valg når amerikanerne går til urnene igjen i 2020.

Først skal hun hjelpe flere kvinner i amerikanske fengsler.