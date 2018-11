MAMMA: Artisten Sandra Lyng. Foto: Mattis Sandblad

Sandra Lyng har blitt mor

RAMPELYS 2018-11-02T09:49:46Z

Artisten har lagt ut bilde av sønnen Sander på instagram.

Publisert: 02.11.18 10:49

Lyng røpet i april at hun var gravid , og nå har hun altså blitt mor til en sønn, bekrefter hennes management til VG.

Barnet ble født den 28. oktober på Ullevål sykehus.

– Å bli mamma er en helt fantastisk følelse, alt annet blir uviktig i forhold. Å bli mor er virkelig en fulltidsjobb, men dette er jo bare den beste jobben og jeg er helt betatt av han lille fyren og min nye familie, sier Lyng via managementet til VG.

I et stort intervju med VG tidligere i høst fortalte artisten at hun ville bruke sitt eget svangerskap til å hjelpe andre med å få svar på sine spørsmål.

Det har hun gjort i både tradisjonelle og sosiale medier, og med sin egen podcast «Smelt på tjukka».

Hun annonserte også graviditeten med en særegen video:

Nå har hun lagt ut et bilde på instagram, hvor hun også røper sønnens navn: Sander.

Lyng er samboer med Lasse Joachim Langerud, og paret hadde termin i november. De to flyttet sammen i 2016.

– Jeg har alltid hatt lyst til å ha barn, men ville vente til det føltes riktig, til vi hadde et hjem til barnet og alt var på stell. Det føler jeg det er nå. Jeg har ikke vært klar for barn før nå, sa Lyng i forbindelse med annonseringen av at hun var gravid.