P3 GULL: Arrangementet har blitt kritisert for å være spesielt interesserte. Foto: SKJERMDUMP/NRK

Bransjefolk om NRK P3-makten: – Det er helt latterlig

Publisert: 23.01.18 22:22

Flere musikkaktører kritiserer P3 for å hindre åpen dialog. – Svært uheldig hvis noen er redde for oss, mener NRK-redaktør.

NRKs ungdomskanal P3 har gjennom sine 25 år hatt en sterk posisjon i formidlingen av norsk musikk – og jevnlig vært gjenstand for debatt.

De siste månedene har flere kritisert kanalen for å presentere et for snevert utvalg av det Musikk-Norge har å tilby.

Kritikken har blant annet gått på at P3 kun har hatt to musikksjefer de siste 15 årene.

To dager etter kanalens prisutdeling P3 Gull i november, gikk Universitas-journalist Peder Ebbesen ut i musikkmagasinet Gaffa og skrev at både arrangementet og kanalen fremstår som en eksklusiv klubb for spesielt inviterte artister.

Gaffa får som regel mellom 0 og 10 «liker» på sine Facebook-poster. Dette innlegget fikk over 1400. Men det er få store musikkbransjeprofiler å finne blant dem som gir tommel opp for kritikken.

Konsertarrangør og artistmanager Chris Collings forteller til VG at han fikk krass kritikk av flere P3-programledere etter å ha gått hardt ut mot VG-listashowet på Rådhusplassen i Oslo, som NRK sender.

– Mange i bransjen har i ettertid sagt til meg hvor tøff jeg var som turte å kritisere VG-lista og P3. Det sier kanskje litt om hvilken frykt og holdninger som har bygd seg opp. P3 er frittalende på lufta, og bør tåle det samme tilbake, skriver han i en epost.

Ble advart mot P3-kritikk

I forbindelse med artikkelen om P3-profil Christine Danckes binding til manager Silje Larsen Borgen, var VG i kontakt med flere aktører i musikkbransjen. De ønsket ikke å uttale seg fordi de uttrykte bekymring om å havne i unåde hos P3. En av dem gikk med på å uttale seg anonymt.

– Ja, det er fare for at jeg hadde blitt frosset ut. Det bør ikke være sånn, sier vedkommende.

– P3 er kanskje en kanal som fortsatt har litt makt i det de presenterer. Derfor er folk mer redd for å si ifra.

En av dem som kommenterte Dancke-saken var Matias Tellez, leder av bandet Young Dreams. Han serverte et kritisk innlegg i Dagbladet i desember.

«En makt som kan minne om en diktaturstat hvor en ikke tør å kritisere lederne i frykt for å bli svartelistet. Som låtskriver, produsent, artist, og plateselskap blir jeg rådet av andre i bransjen til å ikke uttale meg om saken fordi det vil skade min karriere. Dette bekrefter min og andres oppfatning av hvordan P3 utøver makt» , skriver han.

Tellez sier til VG at det at han ble advart mot å kritisere P3 understreker en feil i systemet.

– Derfor diktatur-sammenligningen. Det er helt latterlig at man skal være redd for noe som helst. Tvert imot burde man lagt opp til at man skal ha større dialog og rom for kritikk.

På spørsmål om hvilke konsekvenser man frykter i bransjen, nevner Tellez å ikke bli ansett som «P3-venn», og derfor ikke få låtene sine spillelistet, bli invitert i studio eller omtalt av P3.

– Svært uheldig

Redaktør og direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, blir av VG presentert for kritikken.

– Jeg synes det er svært uheldig for NRK hvis noen er redde for å komme i unåde hos oss. Vi er helt avhengig av å ha et godt forhold til artister og alle samarbeidspartnere, og at alle har tillit til at vi jobben på en åpen og ryddig måte, sier hun.

Redaktør i NRK P3, Camilla Bjørn, forteller at hun selv ikke har erfart at det finnes grunn til at musikkaktører skal bekymre seg for å kritisere P3, men at hun tar kritikken på alvor.

– For det første er det bra at folk sier ifra, jo mer vi får vite om hva folk sier, jo lettere er det for oss å gjøre noe med det, så får vi stå i debatten. Innleggene før jul skapte store diskusjoner hos oss, sier hun.

– P3 har en lang tradisjon for å være innovative og kule og frittalende. At det kan bygge seg opp et stigma rundt P3 i større grad enn andre medier, det er det ikke tvil om, fortsetter hun, og legger til:

– Vi sikter jo ikke mot å ikke ha meninger, P3 tar aktive valg og alle kommer aldri til å bli enige i alt vi gjør. Men alle skal vite at vi ikke driver med represalier, det er ikke hevnmotiver som styrer valgene våre.

Videre sier Bjørn at hun erkjenner at kritikken mot P3 er der, og at NRK er klare for å imøtekomme den.