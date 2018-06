UT AV BYEN: Bloggeren tar nå med seg kjæresten og flytter ut av Oslo og til et rekkehus utenfor byen. Foto: Jørn Pettersen

Sophie Elise (23): – Nå flytter jeg i rekkehus

Publisert: 07.06.18 23:10

Bloggeren Sophie Elise flytter fra sentrumsleiligheten og til et rekkehus på Kringsjå i Oslo. Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard gleder seg til sommerjobb i TV 2. Men først skulle det festes. Kjendisene sto i kø på rød løper under sommerens store Elle-fest på Aker Brygge torsdag.

Sigrid Bonde Tusvik forteller at hun ikke har like god oversikt over den nye generasjonen kjendiser som er til stede på Elle -festen.

– Før hadde jeg jo litt koll, men nå er det helt vilt. Det er veldig vanskelig å takle som «gammel» kjendis, sier hun med et smil.

Men Bonde Tusvik sier at så lenge hun blir bedt føler hun seg ung.

– Det året jeg må ringe Signy Fardal (redaktør i Elle, red.anm.) og si: «husker du meg?» Det tror jeg blir et tungt år, sier Bonde Tusvik som understreker at hun tar festen seriøst.

Sophie Elise Isachsen har nylig kjøpt seg rekkehus på Kringsjå Oslo.

– Det føles helt fantastisk, jeg hadde aldri trodd jeg skulle være 23 år og eie et hus, sier bloggeren til VG.

Dermed flytter Sophie Elise og kjæresten Kasper ut av Oslo sentrum hvor bloggeren har bodd de siste årene.

– Det blir veldig deilig. Jeg har tenkt på det så lenge, også vurdert å flytte hjem til Harstad, men jeg trenger bare å komme litt ut av sentrum, sier hun.

Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard avslører at de i sommer kommer til å jobbe sammen.

– Vi skal være reportere for «God Sommer Norge» på TV 2 i uke 30, forteller Pilgaard.

– Jeg er litt stolt fordi det er min første sommerjobb, så nå føler jeg meg vosken, legger han til.

Kirsebom forteller at hennes første sommerjobb var noe litt annet.

– De fleste starter jo med å dele ut flyeres på festivaler, det gjorde jeg nemlig, sier hun.

Pilgaard forteller at de skal være i Hardanger, og ende opp med morellfestival hos Leif Einar «Lothepus» Lothe.

– Så da skal jeg guide Vendela gjennom Hardanger, forteller han.

En som definitivt tilhører den nye generasjon kjendiser er Ulrikke Falch – kjent fra NRK-suksessen «Skam». Hun valgte å droppe Vixen Influencer Awards i vinter, og skrev at hun ville fortsette å fremme sine meninger uten tannbleking, haricarepiller og sminkeprodukter. Men torsdag var hun på den røde løperen til motemagasinet Elles fest.

– Jeg hørte at det var fri bar her, sa hun med et smil.

Det siste halve året har hun flyttet tilbake til Oslo, gitt ut podkast og skrevet bok sammen med Sofia Frøysaa.

– Det var først og fremst jobb som fikk meg tilbake, men jeg føler absolutt jeg har landet her, sier hun

Kjendisstylist Erlend Elias har vært på Elle-festen siden han var nyutdannet make-up-artist. Da fikk han være med hun han var assistent for, og siden har han fått et sterkt forhold til festen. Han har også noen mindre gode minner.

– Jeg har ett grusomt minne. Ett år jeg var her ble jeg så full og fikk for meg at Sigrid Bonde Tusvik hadde noe imot meg, så da ropte jeg til henne “hvem faen tror du at du er?!” Jeg hadde fylleangst for det i to år, sier han med et smil.

I dag er det ingen vonde følelser, og stylisten gledet seg til å sladre med de andre gjestene.