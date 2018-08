KATASTROFEKLARE: Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp spiller hovedrollene i «Skjelvet». Foto: Anniken Aronsen/VG

Filmet ti dager i heissjakt 20 meter over bakken: – Jeg var redd

HAUGESUND (VG) Det manglet ikke på adrenalin da Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp kjempet for å holde seg fast foran kameraet.

Filmfestivalen i Haugesund er i gang, og starter bokstavelig talt med et brak. «Skjelvet» har premieredato 31. august, men åpner festivalen søndag kveld.

På formiddag ble «Bølgen»-oppfølgeren vist for pressen, og VGs anmelder lot seg imponere av katastrofefilmen, som fikk en femmer på terningen.

– Minst egnede actionhelten

Kristoffer Joner er tilbake som geolog Kristian Eikjord, dog i mye verre forfatning – etterdønningene etter «Bølgen» har satt sine preg. Når katastrofen atter rammer Norge, denne gangen i hovedstaden, blir Joner sendt ut på redningsoppdrag. Under pressemøtet etter filmen, spøkte manusforfatter Harald Rosenløw Eeg med at Joner er den minst egnede actionhelten.

– Jeg har jobbet 17–18 år som profesjonell skuespiller før «Bølgen», jeg er vel ikke akkurat kjent for å gjøre denne typen ting. Jeg lurer ennå på hvorfor de ringte meg, sier han til VG og ler.

Det har imidlertid gitt mersmak, og Joner forteller at han har fått stor respekt for action-skuespillere.

– Det er mye adrenalin du får, du må stole på en del mennesker du ikke vet hvem er. Slipper de tauet litt for langt er det farlig. Jeg tror jeg var mest redd var i heisscenene, forteller han.

På settet gikk det også galt. Under innspilling i Tsjekkia fikk han brudd i foten , og ble sykemeldt i tre måneder.

«Hvis jeg ikke klarer dette, så dør jeg»

Det ble med den ene ulykken. Ane Dahl Torp , som spiller karakteren Idun, kom unna det med noen blåmerker.

– Det er så på ordentlig. Å arbeide med så sterke omstendigheter, er veldig sjeldent som skuespiller. Man tenker «hvis jeg ikke klarer dette, så dør jeg». Det er ytterste potens i enhver dramatikk, med døden til følge hvis du mislykkes, forteller hun.

Dahl Torp understreker imidlertid at det var mye fokus på sikkerhet på sett, men at hun til tross for å være sikret med sele, fryktet å falle.

–Jeg var redd når jeg var oppe i høyden. Det er normalt å ha litt høydeskrekk når du er 20 meter over bakken, står på en stang og holder fast til en annen liten stang, sier hun.

For henne var det imidlertid langt mer fryktinngytende å filme scener i vanntanken under innspillingen av «Bølgen.

– De ukene i vanntank. Vann liker jeg ikke!

Bekymret Joner

Tematikken i filmen har også preget skuespillerne. Joner forteller at han i det siste har tenkt mye på hva som ville skjedd dersom Oslo ble rammet av jordskjelv.

– Har vi en plan hvis noe lignende skulle skje? Det har jeg begynt å tenke på. Norge er ikke et land som er stødig altså, det beveger seg ganske mye, sier han og flirer.

– Jo mer man graver i dette, så skumlere blir det, sånn er det.

Også Jonas Hoff Oftebro, som starter sitt første år på Teaterhøgskolen , forteller at det gjør ekstra inntrykk å se hovedstaden rase sammen.

– Jeg husker jeg så noen bilder av Oslo S som bare knakk sammen. Det gjorde vondt i magen.

Dahl Torp forteller at hun tviler på at hun hadde vært særlig handlekraftig og løsningsorientert dersom hun skulle blitt rammet av en katastrofe.

– Jeg føler at hjernen min fungerer ganske dårlig når jeg blir stressa, at jeg blir ganske dum, sier hun og ler.