TØFT: Prinsesse Sofia syntes det var tøft å oppleve at så mange mennesker mente så mye stygt om henne og hennes person. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Prinsesse Sofia: – Jeg ble møtt av krenkelser og hat

Publisert: 15.08.18 02:23

I et nytt TV-intervju forteller prinsessen om voldsomt netthat som hun måtte tåle etter at forholdet til prins Carl Philip ble kjent.

– Det var tøff. Jeg ble møtt av en storm av hat. Folk hadde meninger om meg og min person, mitt forhold til Carl Philip og alt mulig annet. Det overrasket meg og slo meg helt ut i en periode, sier den svenske prinsessen i intervjuet med Nyhetsmorgon i TV4 .

Hun forteller at hun ikke kunne tro at folk hadde et så stort behov for å fortelle henne hvilket dårlig menneske hun er på alle mulige måter, ifølge Svensk damtidning som også omtaler denne saken.

– Det handlet om alt. Hva jeg hadde gjort og hva jeg ikke hadde gjort. sier prinsesse Sofia .

Hun har de siste årene engasjert seg i kampen mot netthatet og mobbing av barn og unge. Sofia forteller at noe av det verste hun selv opplevde i denne perioden, var hvordan rykter ble til sannheter.

– Da føler man seg veldig maktesløs. Når man vet hvor mange som rammes av dette, må man spørre seg hvorfor ingen gjør noe med det. Jeg var i hvert fall voksen da jeg opplevde dette og da kan man jo bare tenke seg hvordan det er for barn og unge som opplever noe slikt, sier prinsesse Sofia.

I intervjuet med TV4 forteller også hvordan hun etter hvert lærte seg å takle netthatet.

– Jeg lærte meg å forholde meg til det ved aktivt å unngå å lese sakene. Det ga meg i hvert fall følelsen av at det prellet litt av på meg, sier prinsesse Sofia.