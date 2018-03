FORTSATT UNDER ETTERFORSKNING: Tidligere filmmogul Harvey Weinstein. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Weinstein-selskapet slår seg konkurs – hever taushetsavtaler

Publisert: 20.03.18 11:41

Avtaler som gjorde at tidligere ansatte og kvinner Harvey Weinstein kan ha sextrakassert måtte holde kjeft, er hevet.

Entertainment Tonight melder at The Weinstein Company har slått seg konkurs, fire måneder etter at anklagene mot den tidligere filmmogulen sparket i gang det som ble #metoo-bølgen.

Selskapet har sendt ut en pressemelding hvor det kommer frem at alle taushetserklæringer oppheves, avtaler som Weinstein skal ha brukt for å stilne anklagerne.

– I dag har selskapet tatt viktige steg for rettferdighet overfor ofre som har blitt tiet av Weinstein.

I februar ble det kjent at selskapet ville slå seg konkurs etter at samtaler om salg til en gruppe investorer brøt sammen .

– Siden oktober har det blitt rapportert at Harvey Weinstein har brukt taushetsavtaler som et hemmelig våpen for å tie anklagerne. Fra nå er disse «avtalene» opphevet, står det i klartekst i pressemeldingen.

– Deres stemmer har inspirert en hel bevegelse for endring landet rundt og verden rundt, står det videre.

Riksadvokat Eric T. Schneiderman i New York sier beslutningen markerer et stort veiskille. Han står bak etterforskningen av en rekke av beskyldningene mot Weinstein.

– Vi vil fortsette å kjempe for ofrene interesser gjennom konkursprosedyrene, sier han.

Han understreker samtidig at en konkurs ikke på noen måte vil stoppe etterforskningen av sexanklagene.