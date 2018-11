VENTER BARN: Amy Schumer og mannen Chris Fischer venter sitt første barn sammen, men alt har ikke bare vært lett for komikeren så langt i svangerskapet. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Gravid Amy Schumer innlagt på sykehus

Den omstridte komikeren lider av sykelig svangerskapskvalme og må avlyse sin planlagte opptreden i Texas.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 15.11.18 22:48

I oktober ble det kjent at komiker Amy Schumer (37) og ektemannen Chris Fischer venter sitt første barn sammen. Men nå er lykken snudd til midlertidig fortvilelse for 37-åringen, skriver People.

På sin egen Instagram avslører hun nemlig at hun er lagt inn på sykehus med «hyperemesis», eller sykelig svangerskapskvalme - det samme som hertuginne Kate Middleton (36) opplevde i alle sine tre svangerskap.

Samtidig ber Schumer fansen i Texas om unnskyldning for at hun må avlyse sin opptreden i Dallas som en følge av sykehusinnleggelsen.

– Texas, jeg er så lei meg for dette. Jeg hadde virkelig sett fram til disse showene, skriver hun under et bilde av seg selv fra sykehussenga.

– Jeg er på sykehuset. Jeg har det bra og babyen har det bra, men alle som mener at andre trimester er bedre enn det første forteller ikke hele historien, skriver hun videre.

Hun legger ikke skjul på at det så langt har vært tøft å være gravid.

– Jeg er veldig heldig som er gravid, men dette er ille. Jeg vil uansett sende masse kjærlighet til legene og sykepleierne som tar så godt vare på både meg og hunden min, Tati. De er skikkelig kule! Og Texas, jeg er veldig, veldig lei meg, og vil ta turen så fort jeg er bedre.

Den siste tiden har Amy Schumer vært i vinden i forbindelse med innsettelsen av Brett Kavanaugh til amerikansk Høyesterett. I oktober var hun én av hele 300 personer som ble arrestert under en større demonstrasjon mot innsettelsen i Washington.

Også Schumers venninne og kollega, Emily Ratajkowski, ble arrestert etter samme demonstrasjon.