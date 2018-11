RAMMET: Miley Cyrus og samboer Liam Hemsworth, Gerard Butler, Neil Young – og Robin Thicke og kjæresten April Love Geary. Foto: AP og AFP

Disse stjernene har mistet hjemmet i flammene

RAMPELYS 2018-11-13T10:50:54Z

Huset til Miley Cyrus (25) og Liam Hemsworth (28) har brent til grunnen. Gerard Butler (49) og Robin Thicke (41) har også mistet hjemmene sine.

Publisert: 13.11.18 11:50

California herjes av sin verste skogbrann noensinne . Så langt skal 42 mennesker ha mistet livet, og flere enn 200 skal være savnet. Politiet har ikke oversikt.

Overlevende forteller : – Slik slapp vi unna

Luksusbyen Malibu, hvor et stort antall superstjerner har sine baser, er også svært hardt rammet .

« Totalt sønderknust av brannene som har angrepet mitt nabolag. Jeg er en av de heldige. Kjæledyrene mine og mitt livs kjærlighet kom seg i sikkerhet, og det er alt som betyr noe akkurat nå », skriver popstjernen Miley Cyrus på Twitter .

Med «sitt livs kjærlighet», mener hun filmstjernesamboeren Liam Hemsworth.

« Huset mitt står ikke lenger, men minner jeg har delt der med familie og venner, skal jeg bevare. Jeg er takknemlig for alt jeg har fått beholde », lyder det fra Cyrus – som sender en varm takk til brannmannskapene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Filmstjernen Gerard Butler vendte hjem til et trist syn, etter å ha blitt evakuert. Huset var delvis nedbrent.

« Hjerteknusende tider i California », skriver han, samtidig som han forteller hvor sterkt han beundrer brannmannskapet og deres mot og styrke.

« Mange har mistet alt de eier og har og må begynne helt på nytt », legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Popartisten Robin Thicke og samboeren April Love Geary (23) , som i disse dager venter barn nummer to, har mistet hjemmet sitt i Malibu. Paret er lettet over selv å ha kommet seg helskinnet unna.

« Jeg er så takknemlig for at vi kom oss i sikkerhet. Jeg ber for alle i Malibu. Byen vår står i flammer », skriver Geary på Instagram .

Thicke filmet fra bilen da de kjørte vekk fra byen sin og postet på Instagram. Det oransje flammelyset lå over hele området:

Rocker Neil Young (73), nygift med filmstjernen Daryl Hannah (57) , har mistet sitt hjem i Malibu. Han skriver på sin hjemmeside :

« California er sårbar, ikke på grunn av dårlig skogsforvaltning som DT (vår såkalte president) vil at vi skal tro. Faktum er at det ikke er en skogbrann som raser når jeg skriver dette. Vi er sårbare på grunn av klimaforandringene. Det ekstreme værskiftet og økende tørke er en del av det ».

«Beverly Hills 90210»-skuespiller Shannen Doherty (47) har mistet et hus hun elsket, selv om det ikke var i hennes eie. Huset er blitt brukt til både bryllup og ferier. Det var også der hun søkte tilflukt da sorgen over å miste faren krevde lang tids hvile.

« Hjertet mitt er revet i stykker », skriver hun på Instagram .

Regissør Scott Derrickson (52) er hjemløs. Det samme er skuespiller Bianca Blanco (37), som så huset sitt brenne ned på direktesendt TV.

– Det føltes som Armageddon, sier hun til Fox News .

Camille Grammer (50), ekskona til «Frasier»-stjernen Kelsey Grammer (63) og selv kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills», står også uten bolig.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Har måttet flykte

«The Office»-skuespiller Rainn Wilson (52) har vist frem på Instagram hvordan brannen har herjet så nært som inn til husveggen. Men hjemmet står fortsatt. Også realitykjendis Caitlyn Jenners (69) hus ble så vidt berget etter at flammene tok seg helt inn til hagen hennes. I forrige uke ble det meldt at Jenners hus var nedbrent, noe VG også skrev , men det er senere avkreftet.

Jenners familie, Kardashian-klanen, har også måttet evakuere sine luksusboliger . Det samme har popstjernen og «A Star Is Born»-aktuelle Lady Gaga (32).

« Mange av dere lurer på om huset mitt kommer til å brenne ned. Alt vi kan gjøre er å be sammen og for hverandre. Takk til alle brannmenn, politifolk og redningsarbeidere for at dere gjør alt dere kan for å hjelpe oss. Dere er ekte helter », skrev Lady Gaga på Twitter i helgen .

Filmstjerneparet Will Smith (50) og Jada Pinkett Smith (47) har måtte forlate hjemmet sitt. Ennå er det usikkert om familiens hjem slipper unna herjingene. Hollywood-skuespiller Julia Roberts (51) og hennes ektemann og to barn, har også måttet forlate hjemmet sitt og håpe på det beste.

Den britiske One Direction-stjernen Liam Payne (25) skrev på Twitter i helgen at flammene var i ferd med å ta huset hans i Malibu:

« Jeg tror jeg er i ferd med å miste hjemmet mitt. Det som verre er, mennesker har tragisk nok mistet livet ». Også One Direction-kollega Louis Tomlinson (26) har en to år gammel sønn som bor i Malibu. Også den lille gutten og hans mor er evakuert, skriver Daily Mail .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anna Anka (47), kjent fra «Svenske Hollywood-fruer», har måttet flykte fra hjemmet sitt. Det samme har Hollywood-veteranen Martin Sheen (78). Sheens skuespillersønn, Charlie Sheen (53), var en periode svært bekymret om hvor foreldrene befant seg, så han gikk ut i sosiale medier og etterlyste informasjon fra mennesker som kanskje visste noe. Etter et døgn fikk Martin Sheen gitt signal om at de var i sikkerhet.

Andre celebriteter som har måtte evakuere og fortsatt lever i uvisse om hva som skjer med hjemmene deres, er filmstjernen Orlando Bloom (41) og popveteran Cher (72).

Blooms popstjernekjæreste Katy Perry (34) har gått ut og refset Donald Trump etter presidentens utspill om at «elendig forvaltning av skogene» er årsaken til brannkatastrofen.

Også TV-stjernen Alyssa Milano (45) har måttet evakuere. Hun har mange hester på gården sin, men har klart å få alle i sikkerhet.

« Alle med hjerter som slår, er reddet », skrev Milano på Twitter .

Hollywood-stjernen Sandra Bullock (54) engasjerer seg for dyrene som er rammet av brannen. Hun har donert nærmere én million kroner, øremerket arbeidet med å redde så mange firbente som mulig, melder CNN .

Brannen startet torsdag natt i forrige uke, og i løpet av fredag hadde den spredt seg med voldsom kraft.