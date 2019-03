INNGREP SOM BARN: Sam Smith (26) forteller at han som 12-åring fettsugde brystet. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Sam Smith (26) innrømmer fettsuging som 12-åring

Den britiske sangstjernen åpner seg på nytt om kroppskomplekser i et nytt intervju.

Sam Smith har aldri vært redd for å snakke om tabubelagte temaer som mobbing, kjønnsidentitet og kroppskomplekser. I et intervju med Jameela Jamil på Instagram snakker han om at han strevde med kroppen sin allerede som barn.

Han forteller at han ble mye mobbet for «brystene» sine.

– Da jeg var barn var jeg lubben. Og det ble verre og verre, og vekten samlet seg på brystet mitt. Da jeg var 11 år dro jeg til legen. Jeg var så selvbevisst at det påvirket humøret mitt hver dag, og livet mitt som tenåring. Jeg ble fettsuget som 12-åring, forteller han.

Videre forteller 26-åringen at han var fornøyd etterpå, men at det ikke varte lenge.

– Jeg tror jeg la på meg vekten igjen i løpet av to uker, siden jeg ikke hadde funnet ut av forholdet mitt til mat, så det endret egentlig ingenting. Men å være 12 år og å ha fettsuging på brystet er en ganske stor greie, sier han.

Superstjernen gir imidlertid ingen forklaring på hvordan han fikk godkjent fettsuging som barn, og hvilken rolle foreldrene spilte for å få inngrepet gjennomført. I Norge er det 18-årsgrense for plastisk kirurgi, og det finnes svært liten informasjon om dette på norske sider. Heller ikke internasjonalt er barn som utfører fettsuging bredt omtalt.

Smith sto frem offentlig som homofil i 2014, selv om han har vært åpen om det siden han var 10 år. Han har tidligere fortalt om mobbingen som oppsto på grunn av legningen hans, også i det homofile miljøet.