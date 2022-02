Britney Spears skal ha landet en bokavtale for en «forteller alt»-bok med et amerikansk forlag.

Britney Spears har landet bokavtale verdt millioner

Britney Spears har fått en bokavtale på flere millioner dollar med forlaget Simon & Schuster, melder flere amerikanske medier.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Forlaget Simon & Schuster og Britney Spears (40) skal ha landet en avtale for popstjernens memoarer. Boken vil bestå av Spears’ egne beretninger om og kommentarer til hennes vei til berømmelse, hennes musikkarriere og hennes forhold til familien, ifølge Variety.

Kilder tett på Spears har bekreftet overfor Variety at avtalen er «rekordstor» og verdt flere millioner dollar.

Bokavtalen kom i boks i løpet av de siste ukene, har Deadline fått bekreftet.

Nyheten om bokavtalen kommer flere måneder etter at popstjernens fikk sitt vergemål opphevet.

12. november var nemlig en historisk dag for popstjernen, som etter nær 14 år med formynderi, ble en fri kvinne.

I januar ble en tårevåt Jamie Lynn (30) intervjuet av «Good Morning America». Halvannet døgn senere langet storesøster Britney ut mot det hun beskriver som PR for boksalg.

Jamie Lynn er nemlig aktuell med sin egen biografi, «Things I Should Have Said».

Britney skrev i tordentalen at hun selv var syk med høy feber da lillesøsterens intervju gikk på lufta, men at hun så det i febertåke.

«Men det var egentlig fint å ha så høy feber, for da måtte jeg overgi meg til ikke å bry meg», skrev popstjernen.

Britney sa at noe av det hun reagerer mest på ved Jamie Lynns intervju, er at hun sa at Britneys oppførsel var «ute av kontroll» i tiden rundt det så omtalte sammenbruddet – forut for vergemålet.

Nå skal altså Britney Spears ha fått landet sin egen bokavtale.