TILBAKE: Prins Harry og hertuginne Meghan på vei inn i St Paul’s Cathedral fredag.

Harry og Meghan hånd i hånd til gudstjeneste

Endelig får britene se prins Harry og hertuginne Meghan sammen med kongefamilien igjen. Men hedersgjesten er ikke med.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag spaserte de to hånd i hånd inn i St Paul’s Cathedral i London. Barna deres glimret med sitt fravær.

Feiringen av platinajubileet, som markerer dronningens 70 år på tronen, startet torsdag og varer til og med søndag.

GUDSTJENESTE: Harry og Meghan.

Planen var at dronning Elizabeth selv skulle være til stede under festgudstjenesten i St Paul’s Cathedral, men Slottet meldte torsdag kveld at 96-åringen var sliten og uvel etter en travel torsdag – og at hun derfor må stå over gudstjenesten.

VINKET: Hertuginne Kate og prins William på vei inn i katedralen.

Torsdag sto dronningen lenge på slottsbalkongen på Buckingham Palace sammen med sine nærmeste. Harry og Meghan var også til stede, selv om de ikke viste seg for folket.

Følg VGTVs direktesending fredag (artikkelen fortsetter under):

Etter to år med stor turbulens internt i familien, har prins Harry og hertuginne Meghan tatt med seg sine to barn til den høytidelige feiringen.

Dronningen har ikke sett lille Archie (3) siden familien flyttet til USA, og det er også første gang hun nå møter hans lillesøster Lilibet, som faktisk har ettårsdag lørdag.

Dronning Elizabeth er oldemor til de to.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår.

Prins Harry har besøkt hjemlandet et par ganger siden han flyttet, og hertuginne Meghan var også nylig innom på snarvisitt – for første gang på to år. Men nå er de altså samlet med familien.

Selv om ikke Meghan og Harry sto på balkongen med de andre torsdag, fikk skuelystne et glimt av dem i bil på vei til Slottet: