Siv Jensen tar justisminister Emilie Enger Mehl i forsvar mot «Kompani Lauritzen»-kritikken. Selv har hun aldri vært med på reality – før nå.

– Jeg har ikke et stort behov for å eksponere meg, for det har jeg gjort så store deler av livet, og jeg trenger ikke å fortsette. Men nå klarte jeg ikke å la være. Å bli med på «Gi labb» handler utelukkende om Karma, sier tidligere Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Karma er den 16 måneder gamle finske lapphunden til Jensen. Da hun sluttet som politiker, bestemte hun seg umiddelbart for å få hund.

Nå er de to med i realityprogrammet «Gi labb» som sendes på TV 2 i sommer. Seks kjendiser og deres hunder skal gjennom forskjellig dressur-trening for så å konkurrere om førsteplassen.

– Karma er en hund som liker å være på jobb. Hun liker å bruke hodet sitt. Hvis jeg først skal være med på reality, så må det bli dette. Det er bra for henne, sier Jensen.

– Så du åpner ikke døren for mer kjendisreality nå?

– Nei, jeg tror ikke det. Da skal det vært veldig spesielle ting som kunne utfordret meg litt ordentlig. Jeg syns det er veldig deilig å ha trukket meg bort fra rampelyset, sier hun.

BØLLETE: Siv Jensen og hunden Karma er med i TV 2-programmet «Gi labb». Ifølge Jensen er Karma i en litt bøllete alder, og derfor tror Jensen programmet blir perfekt for henne.

Jensen har aldri vært med på konkurransedrevet reality. Hun var innom «4-stjerners middag» for noen år tilbake, men det var alt. Selv sier hun at hun har fått «ganske mange» tilbud.

Politikere i reality: – Ingen fordommer

I fjor ble tidligere kulturminister Abid Raja (V) avslørt som Nissen i «Maskorama». Året før ble Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, nåværende finansminister, avslørt som Fugleskremselet i «Maskorama».

Og i år kunne vi se nåværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kjempe seg hele veien til førsteplassen i «Kompani Lauritzen». Det skal nevnes at programmet ble spilt inn før hun ble justis- og beredskapsminister.

– Hva tenker du om politikere som blir med på reality?

– Jeg har ingen fordommer mot det i det hele tatt. Det er en veldig fin måte for folk å bli mer kjent med politikerne sine på. Jeg syns jo det må være helt greit, sier Jensen.

Emilie Enger Mehl har fått kritikk for sin deltagelse i «Kompani Laurtizen».

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, tvitret tidlig mars om timingen av realityserien.

«Det er krig i Ukraina. Samtidig leker Norges beredskapsminister krig som lørdagsunderholdning. Det er helt absurd», skrev han.

Mehl har selv sagt dette om kritikken til VG:

– Det var ingen mulighet for at jeg kunne forutse dette. Serien ble spilt inn i fjor sommer, og sammen med andre erfaringer jeg har fått i livet, er erfaringene derfra noe jeg tar med meg inn i den jobben jeg har nå.

Jensen mener justisministerens deltagelse i «Kompani Lauritzen» er helt innafor.

– Jeg syns kritikken er helt idiotisk, for man prøver å fremstille det som om hun har holdt på med det mens hun var justisminister.

– Og hun gjorde det jo kjempebra. Jeg skjønner ikke hva som er problemet. Hun har da ikke gjort noe galt. Jeg klarer liksom ikke bruke energi på å kritisere sånt. Ikke dette.

– Hvorfor har ikke du blitt med på mer?

–Først og fremst kapasitet. Jeg hadde mer enn nok å gjøre både som statsråd og partileder.

– Elsker hunder, kjendiser og konkurranse

Men nå blir altså Jensen – og Karma – å se på skjermen. Siv Jensen, Stig Andre Berge, Siri Kristiansen, Jonas Lihaug, Mina Jacobsen og Benjamin Silseth skal lose hundene sine gjennom en hinderløype – med færrest mulige feil og på kortest mulig tid.

VGTV- og TV 2- profil Morten Hegseth skal være programleder.

Morten Hegseth og hunden hans Olaf. Olaf og Hegseth er ikke deltagere i «Gi labb», fordi Olaf ifølge Hegseth er «en labrador som bare vil sove og kose».

– Er det noe jeg elsker, så er det hunder, kjendiser og konkurranse. Det er flaut spennende å se hundene konkurrere på agility-banen. Det blir en slags hundenes «Mesternes mester», sier Hegseth.

Agility betegner hundesporten som handler om samspill og samarbeid mellom hund og eier. Det foregår i en løype med forskjellige hindre som hunden skal passere i riktig rekkefølge, med færrest mulig feil, på kortest mulig tid.

Jensen og Hegseth er venner og naboer, men begge avkrefter at Jensen blir med som en vennetjeneste til Hegseth.

– Nei, jeg tror ikke han har brukt så mye energi på å få meg med, for jeg var klar for dette programmet. Men det er klart jeg syns det er morsomt at Morten ble programleder, sier Jensen.

