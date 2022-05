HURRA: Influenser Marna Haugen har feiret nasjonaldagen sammen med familien.

Slik feirer kjendisene 17. mai

Den tradisjonelle 17. mai-feiringen er tilbake. Se hva kjendisene finner på.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For første gang på to år feirer vi i år nasjonaldagen uten avstandsregler og kohorter.

– Klar for barnetog, om tre timer kaster jeg bunaden og skal spise burgere og is resten av dagen, skriver blogger Marna Haugen på Instagram.

– I år kan vi vende tilbake til normalen. Innta gatene med store barnetog. Dele på ketchupflasken på samlingene i skolegårder, skriver Venstre-politiker Abid Raja.

Sammen med kona Nadia Ansar poserer Raja på nasjonaldagen, og kommer med en hyllest til kjærligheten:

Og de er ikke de eneste som feirer.

Norges Melodi Grand Prix-bidrag, Subwoolfer, som endte på en 10. plass, var å se på Karl Johans gate i Oslo, der de danset foran en rekke bunadskledde kvinner:

Det er mange spekulasjoner rundt hvem som skjuler seg bak de gule ulvemaskene – men flere tipper på Ben Adams og Gaute Ormåsen.

Kjendis-stylist Erlend Elias startet dagen med NRK på slottsplassen, og hyller et mangfoldig Norge i sitt innlegg:

Endelig kan vi feire 17. mai på tradisjonelt vis igjen, skriver Kongehuset.

Og, tradisjonen tro, hilste Kronprinsfamilien på barnetoget i Asker utenfor Skaugum i dag morges. Klokken 10.30 kom Kongefamilien ut på Slottsbalkongen for å hilse barnetoget i Oslo.

Barnetoget i hovedstaden er rekordlangt med barn fra 130 skoler.

Også fotballspiller Erling Braut Haaland har kledd seg opp for anledningen, sammen med pappa Alf-Inge:

Artist Sandra Lyng tilbringer dagen med familien:

Dagen før skrev hun et følelsesladet innlegg om presset hun følte på i forkant av den store dagen.

– Gratulerer med dagen, skriver artisten Kygo, etterfulgt av et hjerte.

Artist Tone Damli feirer dagen sammen med samboer Markus Foss og deres to barn Billie og Marlon.

– Hurra for Norge. Så glade vi er for å bo akkurat her, skriver Tone Damli.

– Tenk at vi får bo i et så fritt og raust demokrati. ingenting å ta for gitt. hurra!, skriver Gisle A. Gjevestad Agledahl.