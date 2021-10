Tiktoker Gabriel Salazar døde i bilulykke etter politijakt.

Tiktoker døde i bilulykke

Tiktokeren Gabriel Salazar, kjent som @gabenotbabe på TikTok døde søndag.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Texas bekrefter dødsfallet overfor People. Gabriel Salazar døde etter en politijakt.

Ifølge flere amerikanske medier skal politiet ha forsøkt å stoppe Salazars bil. Da Salazar ikke stoppet startet jakten, som endte i en utforkjøring.

les også Tror TikTok står for økning av tics

Bilen skal så ha tatt fyr. Salazar ble erklært død på stedet, sammen med tre andre passasjerer i bilen.

Startet innsamlingsaksjon

Salazars TikTok-konto har over 2 millioner følgere, og består i hovedsak av lipsync-videoer og andre trender. Han har også delt mye videoer og bilder av biler på sosiale medier.

Familie og venner av Salazar opprettet en «GoFundMe»-innsamling for å skaffe penger til begravelsesutgiftene, skriver People. De ønsker ikke å kommentere dødsulykken, men skriver at det er vanskelig for dem.

Innsamlingsaksjonen har samlet inn over 37.000 dollar, over 300.000 norske kroner.

Tiktokeren ble begravet i går.