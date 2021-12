NO BANG: Rockebandet Bigbang skulle egentlig spilt i Oslo på lørdag, men det blir det ikke noe av med de nye reglene. Her spiller de i Oslo Spektrum i 2013.

Ny nedstengning for kulturlivet: − Håper myndighetene forstår hva de driver med

Det går mot en jul uten kultur. Kjente og kjære artister må stenge dørene til scener og kirker senest tirsdag kveld.

Av Ådne Husby Sandnes

Praktisk talt betyr de nye tiltakene regjeringen la frem på en pressekonferanse mandag kveld en nedstengning av store deler av kulturlivet.

De nye reglene innebærer at det maksimalt kan være 20 personer på offentlige innendørsarrangementer uten tilviste plasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Det er også innført nasjonal skjenkestopp. Reglene trer i kraft natt til onsdag.







Det betyr etter alt å dømme kroken på døren for de aller fleste julekonsertene som arrangeres over hele landet.

– Kultursektoren er hardt rammet. Det er høytid for kulturarrangementer, sa statsminister Jonas Gahr Støre på mandagens pressekonferanse, og la til at bransjen vil bli kompensert.

– Ikke en hån... men

Mandag kveld gikk flere julekonserter av stabelen, deriblant «Stille Natt Hellige Natt» med artistene Alexander Rybak, Ingrid Berg Mehus, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff Mittet og Rune Larsen.

Produsent Tor Arne Ranghus hadde akkurat geleidet hundrevis av gjester inn i kirken da VG fikk kontakt med ham.

– Hva tenker du om de nye reglene?

– Jeg tenker at det er på kanten til at man blir ... Jeg vil ikke si at det er en hån, men de burde heller sagt alle konserter måtte avlyses. Nå kan vi bare ha 50 publikummere i en kirke hvor det er plass til 800. Vi hadde ønsket at vi kunne ha fortsatt med 200, sånn som nå, sier Ranghus.

Det var hundre prosent trygt, på alle bauger og kanter, mener produsenten.

– Vi loser publikum inn, plasserer dem på setene og har kontroll på nøyaktig hvem som er i kirkerommet. Men nå må vi bare følge reglene som er.

Nå som de kan ha 50 publikummere, vurderer Ranghus om de skal fortsette å holde konserter. I morgen vil de uansett fullføre konserter med 200 mennesker i Sandefjord og Tønsberg. Nå lurer han på om artistene vil bli kompensert av staten.

– Trist

En annen konsertserie som skulle gått av stabelen i dagene før jul, er «Deilig er jorden» med Rein Alexander og Anita Skorgan.

Like før Rein Alexander skulle gå på scenen klokken åtte mandag kveld, samtidig med regjeringens pressekonferanse, skrev artisten følgende i en sms til VG:

– Om de stenger nå, respekterer jeg og vi det. Disse konsertene har vært min juletradisjon i nær tyve år, og mange av publikummerne har dette som sin juletradisjon, og har vært på mine konserter siden jeg startet.

Han synes en ny nedstengning av kulturlivet vil være veldig trist.

– Men det er det for alle. Vi og jeg ønsker alle en god jul, og en trygg jul, skriver Rein.

Mye bra som ikke skjer

Øystein Greni, vokalist og låtskriver i rockebandet Bigbang, skulle egentlig spilt konsert på Sentrum Scene i Oslo kommende lørdag.

– Vi må forholde oss til reglene. Det er viktig å ikke overdramatisere dette, selv om det er døvt, sier Greni til VG.

– Hva synes du om at det blir ny kulturell nedstengning?

– For min egen del er det ikke så dramatisk. Man er en av mange i et samfunn. Men jeg er veldig deppa på vegne av unge og kreative mennesker, mennesker som skal leve livet sitt. Man kan stille spørsmål: forstår myndighetene hvor mye bra som ikke skjer for ekstremt mange nå? Det er en ting jeg tenker mye på, og jeg håper myndighetene forstår hva de driver med. De gjør vel så godt de kan, avslutter Greni.