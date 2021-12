DROPPET: Travis Scott skal ikke lenger opptre på Coachella 2022, melder flere amerikanske medier.

Travis Scott fjernet fra amerikansk megafestival

Amerikanske medier melder at rapperen Travis Scott ikke lenger skal opptre på den amerikanske musikkfestivalen Coachella til neste år.

Av Kristoffer Solberg

Det skriver blant annet Variety.

Ifølge den lokale nyhetskanalen KESQ skal Scott ha blitt droppet som følge av kontroverser etter den festivaltragedien ved rapperens Astroworld-festival i Scotts hjemby Houston 6. november.

Totalt ti personer døde under Scotts egen åpningskonsert. Scott er for øyeblikket gjenstand for flere søksmål etter tragedien.

En av personene som døde under tragedien var en ni år gammel gutt.

Ifølge Variety har ikke Scott eller hans management kommentert nyheten.

I et nylig intervju snakket Scott selv ut om tragedien. Det skriver TMZ og Variety.

I intervjuet avviser rapperen at han har ansvar for tragedien.

– Jeg er en som ville stoppet showet hvis jeg hørte at noe var galt. Jeg stoppet et par ganger for å være sikker på at alle var ok. Men jeg hørte bare ikke det der, sier Scott i intervjuet.

Kort tid etter den fatale hendelsen skrev rapperen selv en uttalelse på sin Instagram-konto.

– Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen, skrev artisten.

Scott har blitt saksøk av flere av ofrenes familier og festivaldeltagerne etter tragedien. Han har gått ut og sagt at han vil dekke alle begravelseskostnadene til de døde og hjelpe med å betale for psykisk helsehjelp for dem som er påvirket av ulykken.