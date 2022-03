MELDER FORFALL: Dronning Sonja og kong Harald, her under feiringen av 30 år som kongepar i fjor.

Kongeparet må droppe minneseremoni i England

Kong Harald og dronning Sonja avlyser deltagelsen i minnegudstjenesten for prins Philip neste uke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Slottet i en pressemelding.

Årsaken er at kongen fremdeles er sykmeldt etter å ha fått påvist corona tidligere denne uken.

Prins Philip, som døde 9. april i fjor i en alder av 99, var dronning Elizabeths ektemann. Minnestunden finner sted i England 29. mars, altså førstkommende tirsdag. Kongelige fra en rekke land er forventet å delta.

Dronning Elizabeth og flere av de andre britiske kongelige har også vært rammet av corona.

STOKK: Dronning Elizabeth under et arrangement i Windsor Castle onsdag.

Dronningen, som fyller 96 år neste måned, har i etterkant måttet avlyse en rekke avtaler, og britiske medier har skrevet at det har vært usikkert om hun kan delta på minnestunden. Denne uken kastet hun imidlertid glans over et offentlig arrangement, da ankom hun med stokk.

Prins William og hertuginne Kate har vært på rundreise i Karibia den siste uken. De vender tilbake til Storbritannia i helgen og skal være med på markeringen. Prins Harry og hans familie kommer imidlertid ikke til å ta turen fra USA.