DØD: Naomi Judd etterlater seg to døtre.

Countrylegende døde dagen før «Hall of Fame»-innlemmelse

Naomi Judd døde dagen før hun og datteren skulle feires og innlemmes i Country Music Hall of Fame.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Judd ble 76 år gammel. Det var hennes datter, filmstjernen Ashely Judd, som lørdag meldt om dødsfallet på Twitter.

– I dag opplevde vi søstre en tragedie. Vi mistet vår vakre mor til sykdom av psykiske lidelser. Vi er knust, skrev hun.

CNN, som har fått dødsfallet bekreftet av datteren, beskriver Judd som en countrylegende.

Judd etterlate seg i tillegg datteren Wyonna, som også var hennes partner i den grammyvinnende sangduoen «The Judds».

Dødsfallet skjedde bare timer før duoen søndag skulle feires ved Nashville-museet, for å innlemmes i Country Music Hall of Fame.

Familien hennes har bedt om at innlemmelsen skal gå som planlagt på søndag, ifølge Country Music Hall of Fame på Twitter.

– Det vil vi gjøre, med tungt hjerte, skriver de.

Ifølge CNN er den røde løperen i forkant av festen er avlyst.

MOR OG DATTER: Wyonna og Naomi Judd er for mange best kjent som «The Judds». Her fra CMT Music Awards on Monday i april i år.

Judd og datteren begynte å opptre sammen på begynnelsen av 1980-tallet, og har lagd en rekke store hits som «Mama He's Crazy» og «Love Can Build a Bridge», og solgte mer enn 20 millioner plater.

I 2016 delte Judd under en opptreden i «Good Morning America» ​​at hun hadde blitt diagnostisert med alvorlig depresjon og angst. Samme år skrev hun en bok med tittelen «River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope».