KAMERAT: Noah Beck (20) går ut mot folk som prøver å fryse ut kompisen fra offentligheten.

Støtter James Charles etter skandalen

Tiktoker Noah Beck (20) sender et stikk til dem som har prøvd å fjerne sminkeinfluenceren fra rampelyset.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

James Charles (22) har fått mye kritikk de siste årene. Det toppet seg etter at han innrømte å ha sendt upassende meldinger og bilder til mindreårige. Tidligere i år gikk han ut i en video, som senere ble fjernet fra YouTube, og bekreftet ryktene for første gang.

– Jeg fikk beskjed om at de var 18, trodde dem, og hadde en flørtende samtale, sa han i videoen hvor han bekreftet anklagene. Han begynte med å beklage til familien, så vennene og fansen.

Hendelsen fikk konsekvenser for Charles, som også tidligere hadde vært kontroversiell. I ettertid av skandalen mistet han samarbeid med YouTube, sminkemerket Morphe og et tv-prosjekt.

Influenceren får nå offentlig støtte av TikTok-kompisen Noah Beck (20). Han går ut mot «cancel culture» som går ut på å fryse ut personer fra det offentlige. Charles har etter skandalen kommer tilbake i rampelyset, noe som har fått blandet respons, skriver Dexerto.

les også James Charles (21) beklager: – Samtalene skulle aldri ha skjedd

Nettstedet siterer et intervju Beck har gjort med magasinet GQ hvor tiktokeren forteller at han snakket med kompisen om utfrysingen.

– Jeg vil være åpen om hva jeg mener, men er det ikke mye jeg kan si fordi folk ikke er åpne for andre synspunkter, sier Beck. Han forteller at det bare et spørsmål om tid før Charles er fullt tilbake.

Beck hevder han kjenner Charles som person, og uansett hva som skjedde mener han det ikke definere hvem sminkeinfluenceren er. 20-åringen har også tidligere vist støtte til Charles.

I det nye intervjuet tar Beck et oppgjør med «cancel culture» som er en form for offentlig shaming av en mening som blir sett på som en «sosial overtredelse».