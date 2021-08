FULL AV FØLELSER: I en oppdatering på Instagram tirsdag kveld legger ikke Sophia Bush skjul på at hun er full av følelser overfor Grant Hughes Foto: ULRA, REES

Sophia Bush: − Mitt hjerte brister

Helt siden de ble sett sammen for første gang i 2020 har One Three Hill-stjernen Sophia Bush og Grant Hughes holdt en lav profil. Men ikke nå lenger.

– Mitt hjerte brister, skriver Sophia Bush på sin Instagram-profil tirsdag kveld sammen med bilde av de to hvor han står på kne foran henne i båt ute på Como-sjøen i Italia.

Hun skriver videre om det som blir tolket som et frieri i amerikanske medier:

– Så viser det seg altså at det å være din favoritt-persons favoritt-person er den beste følelsen i hele verden #JA.

Men hvem er Grant Hughes? Amerikanske Us Magazine skriver blant annet dette om mannen som blir omtalt som Sophia Bush kommende ektemann:

– Han liker å reise, han har vært med på å etablere en bokklubb i Venice i California. Han er opptatt av helse og en sunn livsstil. Han løper maraton og trilathon. Han deltar i frivillig arbeid til støtte for de som ikke har så mye. Det betyr blant annet at han fremskaffer klær, sørger for gratis hårklipp, mat lege- og advokathjelp og mye annet, skriver magasinet.

I tillegg til sin mangeårige rolle som Brooke Davis i «One Tree Hill», hadde Sophie Bush fra 2014 til 2017 hovedrollen i serien «Chicago P.D»

Men selv om Bush har gjort mye for å holde på en lav profil, har skuespilleren likevel vært mye i medienes søkelys. Hun har også vært på Svalbard – og lot seg imponere over naturen da hun var der i 2018.

– Svalbard. 78 grader nord. Faktisk en av de nordligste bebodde byene på planeten. Vi var 45 stykker som ankom på et oppdrag vi visste var viktig. Men vi visste ikke hva vi kunne forvente. Som plottet til en James Bond-film, skriver hun under et bildet, som er tatt i Svalbards globale frøhvelv.

Bush var gift med tidligere «One Tree Hill»-kollega Chad Michael Murray i fem måneder i 2005. Hun har siden vært sammen med andre kollegaer fra programmet, James Lafferty og Austin Nichols, før hun møtte Jesse Lee Soffer fra tiden i TV-serien «Chicago P.D.» .