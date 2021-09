SKILLES: Kaley Cuoco og ektemannen Karl Cook går fra hverandre.

Kaley Cuoco og ektemannen skilles

Skuespilleren Kaley Cuoco – kjent fra situasjonskomedien «The Big Bang Theory» – og ektemannen Karl Cook skilles.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier de i en felles uttalelse til nettstedet TMZ fredag.

Paret har vært gift i tre år, og vil nå gå hver til sitt som følge av at de beveger seg i forskjellige retninger i livet.

– Til tross for dyp kjærlighet og respekt for hverandre, har vil innsett at våre nåværende veier har tatt oss i forskjellige retninger.

De legger til:

– Det er ingen sinne eller fiendskap, heller tvert om. Vi har tatt denne avgjørelsen sammen gjennom enorm respekt og omtanke for hverandre.

Det tidligere paret sier til USA today at de ikke vil kommentere ytterligere rundt bruddet, og at de håper folk vil respektere det.

– Vi har tatt denne beslutningen sammen gjennom en enorm mengde respekt og omtanke for hverandre og ber om at dere gjør det samme i forståelse for at vi ikke vil dele ytterligere detaljer eller kommentere videre.

Ifølge TMZ møttes paret i 2016 i en på et hesteshow i San Diego, og giftet seg i en hestestall to år senere. De har ingen barn sammen, og ekteskapet med Cook var Cuocos andre ekteskap. Hun var tidligere gift med den profesjonelle tennisspilleren Ryan Sweeting, som hun heller ikke har barn med.

Cuoco er for tiden aktuell med blant annet humorserien «The Flight Attendant» som hun i 2021 ble nominert til Emmy for beste kvinnelige hovedrolle for. Hun ble også nominert for en Golden Globe for rolleprestasjonen.