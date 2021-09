BRUDD: Scott Disick og Amelia Hamlin har gått hver til sitt, ifølge amerikanske medier.

Medier: Brudd mellom Scott Disick (38) og Amelia Hamlin (20)

Etter elleve måneder sammen er forholdet nå over, ifølge flere amerikanske medier.

Av Oline Birgitte Nave

Forholdet mellom Scott Disick (38), kjent fra realityserien «Keeping up With The Kardashians» og modellen Amelia Hamlin (20), har skapt overskrifter helt siden romanseryktene startet å svirre for rundt ett år siden.

Nå har de gått hver til sitt, ifølge opplysninger til blant andre TMZ, E! online og US Weekly.

Hverken Disick eller Hamlin har selv kommentert bruddet.

Disick har sine tre barn med ekssamboeren Kourtney Kardashian (41). De to avsluttet sitt ni år lange og turbulente forhold i 2015.

Da han ble kjæreste med Amelia tidligere i år, hadde Disick kun vært singel i noen få måneder – etter at det tre år lange forholdet til modellen Sofia Richie (22) tok slutt i fjor.

Hamlins mor, TV-stjernen Lisa Rinna, har i realityserien «Real Housewives of Beverly Hills» åpenlyst vært skeptisk til forholdet mellom den 20 år gamle datteren og den 18 år eldre Disick.

Rinna fortalte om reaksjonen hun fikk da datteren sendte et bilde av seg og Disick i realityserien:

– Det er et sånt «Hva i helvete-øyeblikk». Alt jeg kunne tenke var at hun er 19 og han 37 – med tre barn! Hallo! sa hun til kollega Erika Girardi.

Innslaget ble filmet før Amelia rundet 20 år 13. juni. Disick fylte 38 år 26. mai.