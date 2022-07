FILMSTJERNE: Amanda Leigh «Mandy» Moore spilte en av hovedrollene – Rebecca – i dramaserien «This Is US».

Gravide Mandy Moore avslører sjelden blodsykdom: Hindrer henne i å få epidural

Den gravide filmstjernen vil sannsynligvis gjennomgå fødselen av sitt andre barn uten epidural – igjen.

Publisert: Nå nettopp

– Mine blodplater er for lave for epidural, sa Moore (38) i et intervju til Today Parents fredag.

I intervjuet forteller «This Is Us»-skuespilleren at hun har en autoimmun lidelse kjent som immunologisk trombocytopeni (ITP). Ifølge SNL skyldes sykdommen at kroppens eget immunforsvar angriper blodplatene.

Moore sier at hun også fødte sin 17 måneder gamle sønn, August, uten epidural.

– Det var forferdelig. Men jeg kan gjøre det en gang til. Jeg kan bestige det fjellet igjen. Jeg skulle ønske medisinering var et alternativ, sa hun og fortsatte:

– Men vi vil bare presse det frem som vi gjorde forrige gang.

Sønnen, sammen med ektemannen hennes, Taylor Goldsmith:

Det var i juni skuespilleren avslørte på Instagram at hun og mannen skulle bli foreldre igjen.

«Et banebrytende kapittel i livet mitt tok nettopp slutt og det neste, som tobarnsmor, starter snart», startet hun innlegget.

Med dette siktet Moore til både avslutningen av dramaserien «This Is Us» hvor hun har en av hovedrollene og som i mai ble avsluttet etter seks sesonger, samt den nye rollen hun snart vil få som mamma til to.

«Og vi er så dypt takknemlige og spente. Babygutt Goldsmith nr. 2 kommer til høsten! Turneen kommer til å bli litt annerledes enn jeg forventet, men jeg gleder meg og Gus kommer til å bli den BESTE storebroren».

I tillegg til å være skuespiller, er Moore også kjent som sanger. Hun var bare 15 år da hun debuterte som plateartist i 1999. Hun sang også deler av filmmusikken i «A Walk To Remember» i 2002, der hun i tillegg figurerte i den kvinnelige hovedrollen. Den tåredryppende filmen ble Moores store gjennombrudd på lerretet.