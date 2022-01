Skuespiller Gaspard Ulliel (37) omkom i skiulykke

Det bekrefter familien overfor nyhetsbyrået AFP.

Skiulykken skjedde ifølge Le Monde i skianlegget La Rosière i Savoie, som ligger sørøst i Frankrike. De siterer en talsperson for ski-anlegget på at skuespilleren var i en kollisjon med en annen skiløper. Og at han døde etter å ha blitt fraktet med helikopter til et sykehus i Grenoble.

France Bleu skriver at den andre skiløperen ikke ble innlagt på sykehus og at påtalemyndigheten i Albertville har åpnet en etterforskning.

Skuespilleren fikk sitt store gjennombrudd med det romantiske krigsdramaet i «En langvarig forlovelse» (2004) og da han portretterte Hannibal Lecter i «Hannibal Rising» (2007). Han tolket senere rollen som designeren Yves Saint Laurent i «Saint Laurent» (2014).

Ulliel jobbet også som modell og har vært ansiktet til Chanel-herreduften Bleu de Chanel.

I 2017 vant han en César for beste mannlige skuespiller for rollen i filmen «It’s Only the End of the World».

Han spiller også i den kommende Marvel-filmen «Moon Knight» og regnes som en av de største franske skuespillerne i sin generasjon.

Privat var Ulliel samboer med sangeren og modellen Gaelle Petri som han har en seks år gammel sønn med.