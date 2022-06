ORDKRIG: Tidligere og nåværende kulturminister, Abid Raja fra Venstre (til venstre) og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen – her fra nøkkeloverleveringen i fjor høst – er dypt uenige i hvorvidt kultursektoren har blitt skadelidende etter forhandlingene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Abid Raja ut mot kulturministeren: − Hun svikter en hel sektor

Tidligere kulturminister Abid Raja (V) sier han er dypt skuffet over sin etterfølger Anette Trettebergstuen (Ap). – Spesielt at han ikke har fått med seg hvordan dette fungerer, svarer hun.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han mener kulturministeren har blitt regjeringens salderingspost. Det sier han etter denne ukens forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg er dypt skuffet over at kulturministeren ikke lar én eneste krone gå til kultur, frivillighet og idrett. Hun svikter en hel sektor når ingen av de 950 millionene – nær en milliard – ubrukte kronene i kultursektorens kompensasjonsordning i det hele tatt brukes på feltet, sier Raja til VG.

Her sikter han til VGs sak før jul i fjor der det ble kjent at disse pengene sto igjen ubrukt da Raja forlot ministerstolen til fordel for Trettebergstuen.

Eks-ministeren sier at kulturlivet sto med knekt rygg under pandemien og at mange i praksis fikk yrkesforbud i lange perioder.

– Og det krever mye innsats å få dem opp å stå igjen. Derfor burde regjeringen prioritert kulturen, frivilligheten og idretten, for disse er selve limet i samfunnet over hele Norge, påpeker han.

Tidligere denne uken ble det enighet rundt revidert nasjonalbudsjett for 2022. Etter planen bankes den gjennom i Stortinget nå på fredag, før de folkevalgte tar sommerferie.

Abid Raja hevder han har vært forsiktig med å kritisere sin etterfølger etter at han gikk av som kulturminister, men at han fikk nok etter budsjettforhandlingene denne uka.

– Da Trettebergstuen var i opposisjon, sto hun på barrikadene for kulturen og kritiserte høyt og lavt. Hun kjempet om å få bli kulturminister og sa hun skulle «rydde opp» etter oss, men nå forsvinner en milliard på hennes vakt, uten at noe går til kultur, sier Raja.

– Det ville aldri skjedd på min vakt.

Trettebergstuen: - Spesielt

Anette Trettebergstuen tar kritikken fra sin forgjenger helt rolig.

– Det er veldig spesielt at Raja, som selv satt i regjering og nå sitter på Stortinget, ikke har fått med seg hvordan dette fungerer, eller så prøver han bevisst å feilinformere folk der ute, sier kulturministeren til VG.

Hun hevder at dagens regjering har brukt mer penger på bedre coronastøtte-ordninger enn de ordningene Raja selv klarte å lage i sin tid.

– Abid Raja vet meget godt at coronastøtte-pengene ikke er penger som står til fri disposisjon på kulturbudsjettet. Dette er midler som skulle kompensere for nedskalerte og avlyste arrangementer. Folk har fått kompensasjon, og nå er ordningene avsluttet. Det er altså ikke slik at kulturministeren disponerer disse pengene, sier Trettebergstuen, og legger til at pengene, etter ukens forhandlinger med SV i Stortinget, er blitt brukt til andre behov, blant annet bistand.

– Men siden Raja er så høy og mørk nå, regner jeg med at Venstre på fredag – i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett – foreslår at 950 millioner kroner fra bistandsbudsjettet skal brukes på kultur, idrett og frivillighet. Eller kanskje han innerst inne vet hvordan dette fungerer? spør kulturministeren.

Abid Raja repliserer at det er forstemmende å se at Anette Trettebergstuen mener at sektoren hennes ikke trenger en eneste krone fra den omtalte milliarden.

– Sektoren trenger fortsatt hjelp. Ettervirkningene av Covid-19 for kultursektoren er vel kjent. Det vil være sjokkerende for sektoren at kulturministeren ikke ser dette, og ikke engang skjønner hva egen sektor trenger, sier han.

Torsdag kveld feiret kulturministeren prinsesse Ingrid Alexandra med festmiddag på nye Deichmanske bibliotek i Oslo.