FØLES BRA: Heine Totland og Adam Ezzari møtes i tvekamp i «Farmen kjendis».

Slår ut konkurrenten i «Farmen kjendis»: − Føles dritbra

Etter en uke med bitter splid på gården, ønsket Heine Totland (51) å ramme storbonde Øyunn Krogh på verste måte. Det lyktes han i.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg kommer til å savne hele levemåten, sier Adam Ezzari (23) når han må forlate «Farmen»-gården.

Ezzari ble valgt til andrekjempe av førstekjempe Heine Totland, etter en konfliktfylt uke på gården.

Det ender ikke bra for 23-åringen.

– Å ryke ut av Farmen var selvfølgelig kjedelig. Når jeg først var så nærme finaleuken, hadde jeg virkelig lyst til å gå hele veien. Men samtidig var målet mitt å få maks ut av opplevelsen, og det føler jeg at fikk av de fem ukene jeg var der, sier han til VG.

Massivt drama på «Farmen kjendis»: − Et svik

Storbonde Øyunn Krogh (26) brøt fellesskapets avtale om å velge deltageren som kommer fra «Torpet» til førstekjempe, og valgte i stede en guttekamp og Heine Totland.

Det smaker ikke like godt, når Totland velger hennes beste venn, Adam Ezzari, til andrekjempe.

Men Ezzari hadde alt vært i en tvekamp den første uken av «Farmen kjendis», hvor han knuste Mini Jakobsen i saging.

Utklassing i første tvekamp: − Helt forferdelig

Ezzari velger derfor saging på nytt.

– Brennsikker på at jeg kom til å vinne

Selv om det lenge ser ut som Ezzari skal vinne mot Totland, kommer han ikke helt i mål. Han stivner på oppløpssiden, noe som gjør at Totland henter inn forspranget og Ezzari må forlate gården.

– Jeg følte jeg lå godt an i tvekampen. Jeg følte det gikk bra, og jeg hørte også Øyunn heie på meg og rope at jeg ledet. Men jeg sagde etter hvert skjevt som gjorde at sagen sto fast mellom treverket, og da var det nesten umulig å sage videre. Det føltes ut som jeg stivnet, og jeg gjorde kanskje det også. Der og da var det vanskelig å forstå hva som funket eller ikke. Ting går veldig fort i en tvekamp, forteller Ezzari.

les også Niklas Baarli beklager «Farmen»-oppførsel

Totland var derimot forberedt på seier.

– Jeg var brennsikker på at jeg kom til å vinne. Jeg var det. Jeg er sterkere enn ham, og jeg har en mer pragmatisk skalle. Jeg var sikker på at jeg kom til å ta ham. Han havnet jo der, fordi mitt primære mål med tvekampen var først og fremst å ramme Øyunn på verste måte. Å ta ut hennes bestevenn føles fortsatt dritbra den dag i dag, sier Totland til VG om seieren.

– At jeg blir, og at Adam må gå, det er topp stemning.

Totland forteller at han hadde valgt Ezzari til andrekjempe uansett, ettersom det var han han var mest sikker på at han kom til å slå.

For Krogh føltes det ikke greit å miste Ezzari.

– Jeg syns det var utrolig trist. Hvert fall fordi han lå så godt an. Det var veldig tøft, samtidig som det er sånt som skjer der inne. Og da var det bare fire dager igjen. Jeg hadde jo skyldfølelse for at Adam ble valgt til andrekjempe, men sånn måtte det bli, sier hun.

Tårevåt sabotasje

Når storbonde Krogh skal gå gjennom ukesoppdraget sammen med mentor tidligere i episoden, får hun seg en overraskelse. De fleste av mennene hadde pratet om å sabotere ukesoppdraget, om hun valgte guttekamp.

Det var det også noen som gjorde.

Det resulterer i tårer og dårlig stemning, men den skyldige tør ikke stå frem.

Når Totland drar ut på kjempehytta, får han besøk av Isak Dreyer (27) – ikke for å bli motivert til den påfølgende tvekampen, men for å konfrontere Dreyer.

– Jeg følte jo at jeg fikk et skikkelig skup. Det var så gøy, sier Totland.

Han fikk nemlig i all hemmelighet vite at det var Dreyer som sto bak sabotasjen.

– Jeg tok jo avstand fra å sabotere. Jeg ville det skulle være klinkende klart at jeg ikke hadde gjort det. Jeg er ikke sånn, sier Totland, og fortsetter:

– At Isak gjør det, det er jo en helt annen ting, for han er jo inne på «Farmen» for å vinne. Og disse unge spiller på en mye mer direkte måte. Jeg spilte jeg og, men jeg mente at min største sjanse for å komme langt var ved å ha så godt forhold som mulig til alle. Jeg ville også komme ut med en verdighet i behold. Voksenkrangling på TV ser mye verre ut enn ungdomskrangling.

VG har kontaktet Isak Dreyer, som ikke har svart på VGs henvendelse.