VIL IKKE OPPTRE: Kanye West mener Billie Eilish må beklage seg overfor rapperen Travis Scott.

Kanye West truer med å boikotte Coachella

Den kjente rapperen sier han ikke vil opptre på musikkfestivalen Coachella før Billie Eilish sier unnskyld til Travis Scott.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et innlegg på Instagram ber Kanye West, som nå kaller seg Ye, om at Billie Eilish skal be om unnskyldning til rapperen Travis Scott.

Under en konsert Billie Eilish holdt torsdag stoppet hun konserten for å gi en tilskuer en inhalator og sa:

– Jeg venter til folk har det bra før jeg fortsetter.

Ifølge Variety har Kanye West tolket dette som et stikk mot Travis Scott etter den fatale konserten hvor ti personer døde og mange ble skadet. Travis Scott fikk i ettertid kritikk for ikke å ha stoppet konserten tidligere.

– Kom igjen Billie vi elsker deg. Vær så snill si unnskyld til Trav og til familiene til de som mister livene sine. Ingen mente at dette skulle skje, skriver West på Instagram.

I kommentarfeltet har Billie Eilish svar på anklagende fra Kanye West.

– Sa aldri noen ting om Travis. Hjalp bare en fan, skriver hun.

Skal opptre på Coachella

Både Billie Eilish og Kanye West skal opptre på Coachella-festivalen i April. Travis Scott skulle etter planen også opptre, men ble trukket fra programmet etter konsert-tragedien.

Nå truer Kanye West altså med å trekke seg hvis ikke Billie Eilish ber om unnskyldning.

Det har den siste tiden stormet rundt Kanye West etter en offentlig krangel med hans fraseparerte kone Kim Kardashian på Instagram.

Det startet med at rapperen kritiserte Kim for å la datteren på åtte år bruke videotjenesten TikTok. Han beskyldte også ekskona for å ha holdt han unna datterens bursdag.

Det er ikke ofte Kim kommenterer turbulensen rundt eksmannen, men i forbindelse med kritikken mot henne la hun ut et langt svar InstaStory.

«Kanyes konstante angrep på meg i intervjuer og sosiale medier er faktisk mer sårende enn noen TikTok North kan komme med», skrev hun og sammenligner med kontroversen knyttet til deres felles datters TikTok-videoer.

Travis Scott er for øvrig sammen med Kims søster, Kylie Jenner. Paret fikk nylig sitt andre barn.