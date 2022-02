DØDE BRÅTT: Bob Saget ble 65 år.

Bob Sagets dødsårsak kjent

Familien har sendt ut pressemelding om hva det var som forårsaket Bob Sagets brå bortgang.

Av Øystein David Johansen

Den amerikanske TV-stjernen Bob Saget døde brått 11. januar.

Saget ble funnet død på et hotellrom i Orlando i Florida, og flere av hans tidligere kolleger sørget etter tapet av skuespilleren og komikeren.

Det ble tidlig spekulert i om dødsårsaken var slag eller hjertestans, men det stemmer ikke.

Hans familie har torsdag sendt ut en pressemelding hvor de skriver at skuespilleren døde av hodeskader etter at han falt og slo seg. Det skriver Deadline.com.

– Myndighetene har slått fast at Bob døde av hodeskader. De har funnet ut at han ved et uhell slo bakhodet, at han ikke tenkte mer over det og gikk og la seg.

Det var verken alkohol eller narkotika involvert, skriver familien som takker for all støtten de har fått etter at Saget døde 65 år gammel.

Saget ble for norske TV-seere kjent fra serien «Under samme tak», hvor han i nesten ti år spilte enkemann Danny Tanner. Han etterlater seg kona Kelly Rizzo og tre barn.