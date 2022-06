I OSLO: Den populære artisten Dua Lipa på scenen i Oslo Spektrum søndag.

Dua Lipa i Oslo Spektrum: − Sender min støtte til det skeive miljøet

Både britiske Dua Lipa og norske Girl in red kommenterer Oslo-skytingen fra scenen søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen i Oslo natt til lørdag.

Da den britiske artisten Dua Lipa holdt en konsert i Oslo Spektrum søndag nevnte hun skytingen i hovedstaden.

– Jeg vet det har vært noen vanskelige dager. Jeg sender min støtte til det skeive miljøet, sier hun fra scenen.

STØTTER SKEIVE: Artisten Dua Lipa viser sin støtte på scenen i Oslo.

– Jeg er her for å skape et trygt sted for dere hvor dere kan være den dere vil og elske dem dere vil. Jeg er her for å støtte dere. Jeg elsker dere, sier hun.

Girl in red kommenterte skytingen

Søndag sto den norske artisten Girl in Red på scenen i London.

– Den neste sangen handler om prosessen min for å komme ut (av skapet) og hvordan det var, sier Marie Ulven Ringheim, som er artistens fulle navn, på scenen.

På en video fra konserten hører man publikum juble i bakgrunnen.

Den norske artisten Girl in red spiller konsert i London søndag kveld.

– Jeg har blitt blind fordi jeg er så privilegert som bor i Norge. Jeg tenkte at å komme ut var så lett fordi jeg bor i Norge, men hver gang jeg spiller denne sangen blir jeg minnet på at det ikke var så lett, fortsetter hun.

Artisten trekker frem skytingen i Oslo natt til lørdag, der to menn ble drept.

– Så å spille denne sangen... jeg vet ikke. Det er fortsatt pride-måned så vi må fortsette å være høylytte, sier hun til stormende jubel fra publikum.

Marie Ulven Ringheim er fra Horten og har gjort det stort internasjonalt de siste årene – både med låtutgivelser og som liveartist.

I 2019 sa Marie Ulven til New York Times at det trengs homofil kunst for å normalisere homofili.

Flere av sangene hennes handler om at hun faller for jenter eller lesbiske forhold.

Hun forteller videre at hun får spørsmål om hvordan hun tør å synge om jenter slik hun gjør.

– Jeg bare er her og er et normalt menneske som forelsker seg og skriver en sang om det, akkurat som en hvilken som helst streit jente som skriver en kjærlighetssang.

Et digitalt LHBTIQ-ikon

Ulvens musikk har blitt et kodespråk skeive jenter bruker for finne hverandre på TikTok.

Hvis du er jente og får spørsmålet: «Hører du på Girl in red?», så lurer hen mest sannsynlig på om du er interessert i det samme kjønn.

En mer etablert slang, som først og fremst er brukt av homofile menn, er: «Er du venn av Dorothy?»

Ifølge New York Times bruker mange jenter TikTok til dating, og det er nettopp derfor Girl in red har blitt et tydelig varemerke for det digitale skeive miljøet.