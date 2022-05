Samantha Fox: – Jeg var ensom og alene

Det turbulente forholdet til faren førte til at Samantha Fox mistet både hus, hjem og all kontakt med flere i sin nærmeste familien. – Det har vært perioder i livet der jeg virkelig har kjempet for å holde meg oppreist.

Av Marianne Thorshaug Kristiansen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

80-tallsikonet Samantha Fox har funnet sin store kjærlighet i Linda fra Hvaler. Bryllupet deres er like rundt hjørnet, og nå drømmer sangstjernen om å flytte til et hus i den norske skjærgården.