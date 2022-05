GULLKORT: Det har blitt delt ut 3,8 milliarder kroner gjennom støtteordningene som daværende kulturminister Abid Raja innførte under pandemien.

Raja etter VG-avsløring: Ber om mer kontroll av kulturpenger

Abid Raja (V) åpner for at støtteordningene han selv innførte som kulturminister kan ha vært «for romslige». Nå ber han om mer kontroll av hvor pengene tok veien.

Det skjer etter at VG søndag avslørte hvordan pandemiåret 2020 ble et rekordår for kulturselskaper:

57 prosent av selskapene som mottok krisestøtte gjorde det bedre i 2020 enn årene før.

Halvparten av disse hadde sitt beste år noensinne, til tross for stengte dører og tomme saler.

Det var daværende kulturminister Raja som satt på pengesekken da kriseordningene som førte til rekordresultatene ble innført.

Han forsvarer hvordan de 3,8 milliardene ble brukt, siden alternativet ifølge ham selv ville vært en konkursbølge for bransjen.

– Ser rart ut

I VGs avsløring kommer det frem hvordan flere selskaper fikk millionbeløp for å spille konserter for helt tomme eller nesten tomme saler. I flere tilfeller delte selskapene ut gratisbilletter for å få publikum på konserter.

Den tidligere kulturministeren sier han var opptatt av at ikke hvem som helst skulle kunne cashe inn krisestøtte.

– I departementet sa jeg at ordningene ikke kunne være sånn at en tiltenkt «Morten» som stod med en gitarkasse på hjørnet, men som aldri hadde solgt en eneste billett til en konsert, plutselig kunne få en million fra Kulturrådet, sier Venstre-mannen.

IKKE FOLKSOMT: Tschawe fra Madcon var blant artistene som opplevde å spille konsert for nesten tomme saler, deriblant for 20 personer i Oslo Spektrum.

Raja benytter også anledningen til å minne om at vi nok tenker annerledes om pandemien når vi har den litt på avstand.

– Som det eksempelet med at det bare er 20 personer i Oslo Spektrum – i ettertid kan jeg forstå at det ser rart ut, men man må tenke på det fra den tiden vi var i, sier han.

Raja åpner samtidig for at alt ikke har fungert som planlagt:

– Det kan godt tenkes at ordningene var for romslige. Man bør alltid se på hvilke ting man kunne gjort annerledes.

NY ROLLE: I dag er Raja ikke lenger kulturminister, men stortingspolitiker.

Ber om etterkontroll

Etter å ha blitt presentert for VGs funn, sier Raja det bør undersøkes om ordningen han selv innførte førte til at penger kom på avveie.

– Nå som Kulturrådet ikke lenger bruker like mye av sin kapasitet på å behandle nye innkommende søknader, vil jeg virkelig oppfordre til at de bruker den frigjorte kapasiteten til å ettergå tidligere søknader.

Det er umulig å helgardere seg mot juks med ordninger som er tillitsbaserte, ifølge den nåværende stortingspolitikeren.

– Men der det er grunnlag for å anmelde eller kreve penger tilbake, er det viktig at det offentlige gjør det. Eventuelle juksere skal tas, sier Raja.

TOK OVER ANSVARET: Anette Trettebergstuen (Ap) ble kulturminister i høst.

Dagens kulturminister: – Tar med meg innspillet

Da Raja ga fra seg nøkkelen til statsrådskontoret ved regjeringsskiftet i høst, var det Anette Trettebergstuen (Ap) som tok over.

Hun er ikke overvettes imponert over Rajas ønske om mer kontroll.

– Da vi var i opposisjon, foreslo vi å oppbemanne Kulturrådet. Det avslo Raja og den daværende regjeringen. Da vi nå kom i regjering, gjorde vi det, sier Trettebergstuen.

Som statsråd flyttet hun også ansvaret for den ene av Kulturrådets to ordninger over til Lotteri- og stiftelsestilsynet, blant annet for å gi Kulturrådet ressurser til å ettergå søknader, utdyper Trettebergstuen.

– Men er Rajas forslag noe du vil følge opp?

– Det er ikke noen grunn til å tro at Kulturrådet ikke bruker ressurser på å ettergå søknadene. Så det håndteres på forsvarlig vis.

DELTE UT: Mens Kulturdepartementet laget reglene for støtteordningene, var det Kulturrådet (her ved direktør Kristin Danielsen) som hadde ansvar for å dele ut pengene.

– Vi gjør en grundig jobb

Det er direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet som eventuelt vil få jobben med flere etterkontroller. Hun er enig i Raja med at etterkontroll er viktig, men sier det aller viktigste var jobben rådet gjorde da søknadene ble behandlet.

– På kompensasjonsordningen har vi for eksempel avkortet tildelingene med rundt 250 millioner kroner mindre enn de søkte om - nettopp fordi vi gjør en grundig jobb.

Samtidig jobber Kulturrådet fortsatt med etterkontroll, opplyser Danielsen.

– Særlig i de rundene hvor det har vært mange søknader og vi har vært nødt til å holde et høyt tempo. Vi tror ikke nødvendigvis det er snakk om mange søkere eller store summer, men det er viktig for oss at kulturmidlene går til de som skal ha dem.