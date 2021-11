KUNST: F.v.: Andy Warhols «Nine Marilyns», Mark Rothkos «No. 7» og Pablo Picassos «Figure (Project for a monument to Guillaume Apollinaire)».

Skilsmissekunst solgt for nær seks milliarder kroner

Verdifull kunst samlet gjennom et 57 år langt ekteskap, har gått under hammeren som følge av et bittert brudd.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Eiendomsmogulen Harry Macklowe (83) og hans ekskone Linda (83) ble i 2018 pålagt av retten i New York å selge sin kunstsamling – for så å dele inntektene fra salget i to.

«Macklowe-samlingen», som den er blitt kalt, ble solgt mandag for 676,1 millioner dollar, om lag 5,9 milliarder norske kroner, melder Washington Post.

Rekord

Salget skal være det høyeste noensinne fra én eier, altså i dette tilfellet ekteparet, som nå er skilt. Og enda er bare litt over halvparten av de totalt 65 verkene solgt. Resten skal auksjoneres bort i mai neste år.

I løpet av auksjonshuset Sotheby's 277 år lange historie, har aldri kunst fra én og samme eier gått for en så svimlende sum.

300 kunstentusiaster skal ha vært til stede da 35 klenodier gikk under hammeren mandag, deriblant verk signert Andy Warhol, Mark Rothko og Pablo Picasso.

NY KONE: Et gigantisk bilde av eiendomsmogul Harry Macklove og hans nye kone, Patricia Landeau, på hans lilighetsbygg 432 Park Avenue i New York i 2019.

Macklowe-paret giftet seg i 1959, men han søkte om skilsmisse i 2016. Harry Macklowe giftet seg på nytt i 2019, med franske Patricia Landeau (64 år). Paret vakte da oppsikt ved at de hengte opp store portretter av seg selv på leilighetsbygget 432 Park Avenue i New York.

Bygget, som Macklowe eier, sto sentralt i den bitre skilsmissestriden mellom Macklowe og hans forrige kone. Daily Mail har brukte mye spalteplass på krangelen.

Salget av kunstsamlingen er en konsekvens av en lenge betent diskusjon om fordeling av eksparets formue.

– Jeg er tilfreds og veldig glad, sier Macklowe til nettstedet Artnet etter auksjonen.

Ekskona var også til stede under auksjonen, men hun uttalte seg ikke til pressen. Linda Macklowe ble i 2016 utnevnt til æresmedlem i Metropolitan Museum of Art på grunn av sitt kunstengasjement.

