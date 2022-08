SPARER IKKE PÅ NOE: I sin nyeste video feirer Jimmy Donaldson (24) sine 100 millioner følgere ved å gi bort en privat øy.

Feiret 100 millioner følgere med ellevill video

Forrige uke nådde MrBeast 100 millioner følgere på YouTube, som den andre individuelle youtuberen i verden. Det feiret han med å gi bort en privat øy i Bahamas.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det tok helt av da amerikanske Jimmy Donaldson (24) gjenskapte TV-serien «Squid Game» på sin YouTube-kanal, høsten 2021. I sin nyeste video gjør han et nytt Squid Game-stunt, og gir bort en hel øy til en av YouTube-følgerne sine.

Da Donaldson nådde 100 millioner følgere, lovet han den dyreste videoen noensinne. Videoen skal han ha jobbet med hele året, meldt han på Twitter.

Konkurrerte om øya

Torsdag 4. august, en uke etter han nådde milepælen, kom den etterlengtede videoen ut. Og MrBeast sparer ikke på kruttet.

I videoen får 100 av følgerne til youtuberen konkurrere i en firedelt utslagskonkurranse – hvor hovedpremien er øya de avslutter videoen på.

Deltagerne ble stadig færre, gjennom konkurranser om å lage ild, Squid Game-gjensynet Rødt/Grønt lys, gå planken og til slutt en god, gammeldags runde gjemsel – på leting etter beviset på at øya er deres.

Til slutt finner en av følgerne beviset, men tror nesten ikke sine egne øyne.

– Jeg føler at det ikke er ekte. Det er den villeste videoen din noensinne, og det at jeg vant føles ikke ekte, sier vinneren til Donaldson i slutten av videoen.

SOLGT: Denne øya i Bahamas ga MrBeast bort til en fan i sin nyeste video.

Dette er øya

Øya hun har vunnet heter Ben’s Cay (Bens Sandøy). På nettsiden «Vladi Private Islands» står det at øya var til salgs for en særlig god pris, og at den består av grove bilveier og et utehus. Prisen står ikke oppgitt på siden.

Øya som nå har fått seg ny eier, er på 0,05 km². Det tilsvarer størrelsen på Gressholmen i Oslo.

Det kan se ut til at MrBeast har oppgradert øya litt før videoinnspilling, med et basseng og en liten hytte.

Den elleville premien ligger i Bahamas, sør for Florida i USA.

Youtuberen Arieh Smith lærte seg norsk på to uker: