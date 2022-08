TUNGE TIDER: Megan Thee Stallion bester sin posisjon som hardtslående rapstjerne.

Plateanmeldelse: Megan Thee Stallion – «Traumazine»: Ørten nyanser av bitch

Hardtslående og gøy, men også en smule monotont fra Houstons mest yppete rapstjerne.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Få rappere er like umiddelbart gjenkjennelige som Megan Thee Stallion, som med sin nesten tegneserieaktige kombo av karikerte sex- og merkevarefantasier og en nådeløst nær og effektiv flow fortjent troner blant verdens mest populære artister.

Der den 27 år gamle Houston-rapperens forrige plate, debuten «Good News», delvis levde opp til tittelen – i form av både musikalsk og lyrisk optimisme – går Meg hardere til verks på «Traumazine».

Platetittelen indikerer at kjipe ting kan ha inntruffet også etter den mye omtalte skyteepisoden i 2020, og Megan løfter det konseptuelle sløret få sekunder inn i åpningssporet «NDA»: «Sick of bein' humble, 'cause you bitches don't respect that».

Deretter følger bøttevis av yppete utsagn, deriblant «whole lot of fake-ass, snake-ass, backstabbin', hatin'-ass, no money gettin'-ass bitches». At produksjonen følger opp på truende vis, gjør første halvdel av albumet såpass underholdende at det er mulig å ignorere en snikende følelse av monotoni.

Megan Thee Stallion er en såpass intens rapper at hun truer med å nøytralisere alle andre vokalister i sin nærhet. Unntakene på «Traumazine» er det nesten uforståelig skakke verset til Pooh Shiesty på «Who Me», en Future som til de grader henger med på notene på beintøffe «Pressurelicious» og alle som deltar på den selvforklarende «Southside Royalty Freestyle».

18 låter er og blir likevel for mye, tross mer «menneskelige» innslag underveis («Anxiety», «Flip Flop») og en nær obligatorisk vending mot andre musikalske uttrykk utover skivas siste halvdel (hei, Dua Lipa).

Det er uansett de knallharde låtene Megan Thee Stallion glitrer sterkest på. Det gjelder bare å unngå overdose.

BESTE LÅT: «Pressurelicious» feat. Future