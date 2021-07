KJERNEFAMILIE: Mila Kunis og Ashton Kutcher med barna i Budapest i 2017. Foto: Tibor Illyes / TT NYHETSBYRÅN

Hadde billett til verdensrommet - kona nektet ham

Ashton Kutcher kunne ha flydd til verdensrommet på Virigin Galactic-flighten, men kona ville det annerledes.

Skuespilleren avslører i et intervju CNN refererer at han var klar og hadde kjøpt en superdyr billett for å være med britiske Richard Branson på hans romferd som endelig gikk av stabelen forrige uke.

Kona Mila Kunis, også hun skuespiller, synes ikke noe om planene til mannen. Hun overtalte ham om at dette slett ikke var noen god «familiebeslutning».

-Da jeg giftet meg og fikk barn så oppfordret hun meg om at det ikke var noen smart familiebeslutning å reise til verdensrommet. Så jeg solgte Virgin Galactic-billetten min, sier Kutcher.

STJERNEPAR: Kunis og Kutcher på basketballkamp i 2013. Foto: ROBYN BECK / AFP

Stjerneparet har to barn sammen, datteren Wyatt (født 2014) og sønnen Dimitri (født 2016.

Uten Kutcher forlot Branson og fem ansatte jorden 12. Juli. Han kom dermed Amazon-grunnlegger Jeff Bezos i forkjøpet, etter at de har knivet om hvem som ville nå ut først de siste årene. Tirsdag er planen at Bezos endelig skal få sin tur, med og går alt som det skal vil det bli satt to nye rekorder på turen.