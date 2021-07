Kong Harald i minnetalen: − Norge ble mørklagt

Kong Harald snakket om sorgen og sinnet, og om dem som for alltid vil savne noen. Og han er lei seg for at vi som samfunn «ikke har gjort nok».

Ti år etter at han grep folket med følelsesladet tale på den nasjonale minneseremonien etter terrorangrepet, er kongen hovedtaler igjen – under Utenriksdepartementets konsertarrangement i Oslo Spektrum.

Kong Harald tar ordet cirka en halv time inn i seremonien, til ære for de 77 drepte og deres pårørende.

– Det har gått ti år siden Norge ble mørklagt. Sjokk, sorg og sinne rammet oss alle. Sjokk over at dette kunne skje her hos oss. Sorg over drepte og ødelagte liv. Sinne overfor kreftene som sto bak, sier han.

ÅPNINGSNUMMER: Highasakite med vokalist Ingrid Helene Håvik. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Før det hadde Highasakite åpnet det hele med låten «Too Early», Marja Mortensson og Trygve Seim fremført «Lååje – Dawn» og Stig Brenner «Balkong». Marthe Wang og dansere gikk på scenen med «Til deg».

Før kongen tok ordet, hadde statsminister Erna Solberg holdt åpningstale om «da et helt land ble slått i bakken».

Kongen fortsetter talen med å si at hele landet sørget sammen – en stund.

– Så ble hver og en av de hardest rammede igjen alene med hver sin sorg. Og både sorgen og sinnet bor fremdeles over hele landet vårt.

Kongen snakker varmt om alle foreldrene som for alltid vil ha et tenåringsbarn i hjertet, og om mennesker som savner en mor eller far, en kjæreste, venn eller kollega.

– Søsken som alltid vil ha en bror eller søster for lite.

Han gjentar:

– Ti år har gått siden Norge ble mørklagt. Men mange lyser.

Publikum i salen er i hovedsak berørte etter 22. juli og representanter fra det offisielle Norge.

TIL STEDE: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra i Spektrum før kongens tale. Prins Sverre Magnus er også med. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Kongen roser de overlevende.

– Når jeg ser på flere av dem som overlevde denne dagen, lurer jeg på hva de er lagd av, sier han og fremhever engasjementet deres for unge landet over, og for at Norge skal være et godt land å bo i – for alle.

– De viser oss at lyset er sterkere enn mørket.

– Det skylder vi de drepte

Kong Harald forklarer at nettopp disse menneskene, som har mistet så mye, men som likevel klarer å finne livsglede, viser oss andre hvilken uant styrke som bor i hvert menneske.

Han snakker videre om hvor viktig det er å lære av det som skjedde, og at Norge som nasjon har et felles ansvar for å innvie nye generasjoner i historien.

– Dette skylder vi alle de drepte, de pårørende, de berørte og oss selv. Både for å bli bedre mennesker, for å bli et klokere folk, og for å skape et enda bedre Norge for dem som kommer etter oss.

SAMLENDE: Kong Harald, her i Spektrum før han inntok podiet, er kjent for sine varme taler under spesielle anledninger. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Kongen snakker om at Norge er bygget på at alle mennesker er like mye verdt, på ytringsfrihet og aksept for uenighet, og at ingen skal bli drept for det de tror på.

Lei seg

Han mener at den dyrekjøpte lærdommen fra 22. juli må være at Norge står opp for likeverd og menneskerettigheter, respekt for at man er ulike, og at mål nås gjennom fredelige midler.

Han sier samtidig at han erkjenner at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å hjelpe, bære byrden – og for å motarbeide de mørke kreftene. Det samme uttalte Erna Solberg i en tale tidligere på dagen.

– Dette er jeg lei meg for, sier kongen.

Likevel har kongen tro på det norske folk, og at vi i fremtiden skal klare å verne om våre grunnverdier. Han gjentar det han sa i minnetalen i 2011:

– Troen på friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent demokrati og samfunnsliv. Og jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

Kongen presiserer:

– Jeg vet at tiden ikke leger alle sår. Jeg tenker med sorg på alle som ble drept og føler med alle som ble skadet.

Han runder av med å takke de mange som arbeider for å skape et godt samfunn for alle. Og han snakker om håp.

– På tiårsmarkeringen for en av de mørkeste dagene i vår historie, blir vi fylt av håp gjennom alle som lyser.

Etter talen ble alle navnene på de 77 drepte lest opp.

Deretter fremførte artisten Dagny sangen «Til ungdommen», som er blitt en symbolsang til minne om ofrene.

OPPTRÅDTE: Marja Mortensson på scenen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Flere artister og andre kjente personer bidrar gjennom kvelden: Nils Petter Molvær, Sofie Frost, Johanne Fearnley, Odd Nordstoga med Sol Heilo, Tuva Syvertsen, Erlend Ropstad, Bernhoft, Åge Aleksandersen og Gospelkoret Safari, samt Musti, Hkeem og Fay Wildhagen.

Andre talere er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W.E. Hoem. NRKs Rima Iraki er programleder for det hele.

