KJENT SÅPESKUESPILLER: Arkivbilde av Jay Pickett fra da han spilte i TV-serien «Port Charles». Foto: ABC / Courtesy: Everett Collection

Såpestjernen Jay Pickett (60) døde under filminnspilling

Pickett spilte i blant annet «I gode og onde dager». Han ble bare 60 år.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er hans kone Elena Pickett som bekrefter nyheten ifølge CNN. Pickett var på innspilling av filmen Treasure Valley da han døde, ifølge filmens regissør Travis Mills.

– Jay Pickett, vår stjerne, forfatter, produsent og han som stod bak dette prosjektet døde plutselig på filmsettet da vi gjorde oss klar for en scene.

– Våre hjerter blør, og vi sørger med familien hans som er helt knust av dette sjokket, skriver regissøren på filmens Facebook-side.

Dødsårsaken er ikke klar, men regissøren sier det later til å ha vært et hjerteinfarkt. Alle på settet gjorde alt for å redde livet til skuespilleren.

For norske seere er Pickett mest kjent fra TV-serien «I Gode og onde dager», som går fortsatt og er inne i sin 56. sesong .

I mai ble det kjent at NBC har gitt godkjenning til to sesonger til av såpeserien, som altså har holdt det gående siden 1965.