VENTER BARN: Ida Wulff og samboer Dennis venter barn Foto: Stian Eisenträger / STIAN EISENTRÄGER

Influencer Ida Wulff: - Jeg er gravid

«Endelig føler jeg meg trygg og frisk nok til å si det: Jeg er gravid! Jeg skal bli mamma».

Det skriver bloggeren Ida Wulff i bloggen sin mandag. På instagram har hun lagt ut dette bildet av seg samboer Dennis Andersen.

– Det føles fjernt og rart, til tross for at vi har levd med det en god stund nå. Hittil har den dårlige formen min stjålet det meste av fokuset, vi har ikke kjøpt så mye som en babysokk til det lille mennesket vårt, skriver hun videre.

Hun og Dennis Andersen forlovet seg på julaften ifjor.

– Favorittmennesket mitt fridde til meg på julaften, skrev da hun ved et bilde av henne og kjæresten Dennis Andersen som ble publisert på instagram.

Til VG fortalte bloggeren kort tid etterpå -at Dennis fridde da de tok bilder sammen foran juletreet.

– Da jeg tok bilder av ham, dro han plutselig frem esken med ringen. Jeg har egentlig fått litt kjeft for å bruke for mye penger på juletreet, men det ble det perfekte bakteppet for et frieri, sa hun.

Men så langt har ikke graviditeten bare vært en dans på roser for den kjente bloggeren:

– Men det kan vi snakke mye mer om senere. Nå ville jeg først og fremst dele den gode nyheten om Gravlyset, Gravida og den lille demonen, skriver hun videre på bloggen.

