Foto: Phil Rees/REX / REX

Internasjonal DJ bak monsterhit funnet død

Den internasjonale DJ-en Erick Morillo ble funnet død tirsdag, bare 49 år gammel.

For mindre enn 10 minutter siden

Han er mest kjent for hitlåten «I like to move it» fra 1993, som fikk nytt liv i Dreamworksfilmen «Madagascar» fra 2005 da Sacha Baron Cohen fremførte en coverversjon av sangen.

Morillo har tidligere vunnet prisen for «Best House DJ» og «Best International DJ» tre ganger.

Ifølge TMZ ble Morillo funnet død i Miami Beach tirsdag. Dødsårsaken er ikke kjent.

For noen uker siden ble han arrestert av politiet i Miami, mistenkt for seksuelle overgrep. Siktelsen var på bakgrunn etter påstander fra en kvinnelig DJ som sa at han voldtok henne i fjor.

les også Youtube-stjerne (19) død

ARRESTERT: 10. august ble Erick Morillo arrestert, mistenkt for seksuelle overgrep. Foto: Miami PD/MEGA / MEGA

Ifølge Daily Mail var arrestasjonen på bakgrunn av en hendelse som fant sted i 2019, på en liten etterfest arrangert av Morillo i hans hjem i Miami-området.

Morillo nektet straffskyld og skulle etter planen møte i retten førstkommende fredag.

Publisert: 01.09.20 kl. 22:25

Les også