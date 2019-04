BLOGGKJENDIS: Emilie Nereng, her på Vixen Blog Awards i Oslo i 2017. Foto: Frode Hansen, VG

Emilie «Voe» Nereng gjør medie-comeback

Emilie Nereng (23) er klar for rampelyset igjen – nå som fast bladspaltist.

For to år siden melde Hønefoss-kvinnen Emilie Nereng at hun var ferdig som blogger. Da hadde det gått åtte år siden hun lanserte den etter hvert så populære bloggen «Voe».

– Jeg har kommet til et slags punkt hvor jeg trenger «å finne mæ sjæl», og for at det skal funke, må jeg rett og slett skifte kurs, opplyste hun.

Men nå melder Nereng på sin egen helse- og ernæringskonto på Instagram, emilienutrition, at hun har fått ny jobb i motemagasinet Elle.

«Jeg er blitt @ellenorge sin nye helse- og ernæringsspaltist!! Det er så utrolig stas å ha et sted jeg kan dele tips og råd om min store lidenskap, takk for ar dere har trua på meg. Dere kan lese spalten min i hver utgave av Elle», skriver 23-åringen fornøyd under et bilde av seg selv med et ferskt blad i hendene.

I bladet er hennes aller første spalte, med tittelen «Ta ansvar for deg selv».

Nereng har de siste årene jobbet med en bachelor i nettopp helse og ernæring.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med hverken Nereng.

Elle-redaktør Petra Middelthon (47) er på ferie i Paris, men på spørsmål fra VG om hva hun tenker om å ha sikret seg Nereng som spaltist, svarer hun:

«Vi er kjempestolte!».

Nereng har nærmere 6500 følgere på ernæringskontoen på Instagram. 23-åringen har ligget lavt i sosiale medier-terrenget etter at hun la ned bloggen i 2017.

– Jeg vet dette kommer som et sjokk på mange, og jeg forventer ikke at noen skal forstå seg på denne beslutningen, meldte Nereng i sitt siste blogginnlegg. 23-åringen skrev da at hun ønsket å være ernæringsstudent, samboer, venninne og datter på vanlige premisser.

Nereng var bare 13 år da hun inntok bloggtoppen. I årene 2009 og 2010 hadde tenåringsjenta nærmere 70.000 unike lesere hver dag. Allerede som 14-åring foreleste hun om sosiale medier på Høgskolen i Lillehammer – og ble dermed tidenes yngste foreleser på en norsk høyskole.

I 2011 la hun også ned bloggen, som følge av utmattelse. Etter et par måneders pause var hun imidlertid raskt tilbake i blogg-manesjen. I 2013 ble Nereng kåret til «Folkets favoritt» under Vixen Blog Awards.

Men berømmelsen og suksessen hadde sin pris.

– Jeg gråt flere ganger i uken, bare fordi jeg var sliten. Jeg fikk magesår, og det negative var overalt. I vennegjengen, på skolen, det var så mye. Jeg som var så glad, var ikke glad lenger. Jeg våknet opp om morgenen og hadde ikke lyst til noe. Jeg så ikke lyst på fremtiden i det hele tatt, fortalte Nereng til VG i 2014.

